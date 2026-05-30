Javnost ne prestaje da intrigira život Milice Veličković, jedne od najprepoznatljivijih rijaliti učesnica. Iako ona vežć neki period nije pred kamerama svakodnevno, o njoj se mnogo priča i piše.

Iskreno priznaje da se distancirala, ali da i dalje prati pomenuti format, kako kaže, posebno u slučaju ako neko treba da se tuži.

- Distancirala sam se iz svih priča koliko sam mogla i stvarno me više ne zanima. Prisutna sam, gledam rijaliti i nisam u fazonu da ne pratim, jer sam gledala i pre mog ulaska, tako da propratim i sad, ali tu su i moji admini koji mi šalju ako nešto propustim i posebno ako treba neko da se tuži. To mi je kao da sam igrala nekad fudbal, povukla se i sad ne odgledam više ni jednu utakmicu. To je isto pogotovo za nas besposlene, da ne kažem influensere, šalim se naravno - priča Milica za “Blic“, a potom objašnjava da je zbog svog učešća u rijaliti programu obeležena za čitav život.

"Ne mogu da se zaposlim..."

Milica otkriva da je imala želju da nađe posao, ali da stvari nisu tako jednostavne kakvim se čine.

- Stvarno sam htela negde da se zaposlim, ali ne mogu, pa gde ja da radim? Odmah mi kažu “onaj ti je tamo“, crkva i svi blamovi i neće ljudi, a onda se neki pitaju što ne radiš u pekari ili nekoj radnji, a nije to baš kako neki misle. Trenutno snimam vlogove sa Barbarom i to volim, a i to mi ostaje kao uspomena, a ništa mi nije opterećenje već uživam u svemu tome - iskrena je ona u tom razgovoru.

"Ja sam samohrana majka, ne uzimam alimentaciju..."

Nedavno se spekulisalo o njenom novom stanu, pa je objasnila kako stoje stvari. Na svom kanalu na Jutjub platformi, objavila je video gde sređuje novu nekretninu. Sada je, za pomenuti medij, progovorila o tome detaljnije.

Potom je otkrila da, iako je samohrana majka, ne uzima alimentaciju.

- Ne, nisam kupila stan već mi je to ostalo od babe koja je preminula, a svi se brinu oko toga. U planu mi je da kupim neki veći stan u kraju, ali videćemo do tada. Nisam ništa specijalno sredila, već je više dečije, jer neću previše da ulažem zbog toga što planiram da kupim nešto veće kada skupim novac. Imam raznorazne troškove u glavi, jarac sam i finansije su mi bolna tema, ali da naznačim da sam samohrana majka, ne uzimam alimentaciju i nisam je tražila - iskrena je ona.

"Terzin algoritam mozga je u problemu, sve radi zbog rijalitija"

O ocu svog deteta i bivšem vereniku, Borislavu Terziću Terzi rekla je sledeće:

- On mi je fusnota, mediokritet i stvarno me ne zanima. Njegov algoritam mozga je u problemu. Nisam branila ćerku, ne branim je i ne bih više o mediokritetima.Upisaću ga kao oca deteta ako me tuži, on da je normalan već prošle godine bi me tužio, ja zakon ne kršim i nije problem da bude upisan kao mrlja na papiru, a prezime svakako ne menjam, ali on tu želju ni nema, već sve radi zbog rijalitija – rekla je ona, a onda i otkrila nešto više o novoj tužbi upućenoj bivšem partneru.

"Tužila sam ga ponovo"

Zbog svega što je izgovoreno na imanju u Šimanovcima, ona otkriva da je osvanula i nova tužba.

- Tužila sam oca mog deteta još jednom, a za prvu tužbu sam ga već dobila i to je već kod javnog izvršitelja i čekam tu isplatu. Pored njega, imam suđenje sa Kačavendom, ali rekla sam Terzi kad god me neko uvredi da će on dobiti tužbu, zato što mene niko ne bi vređao da on nije tamo. Dobio je sad skuplju tužbu za uvredu časti i ima vremena dobiće još što se mene tiče - kaže ona.

Sažaljevaju je

Milica je progovorila o svom ljubavnom životu, otkrivši da ima simpatiju već neko vreme.

- Novi udvarači me samo sažaljevaju, kažu mi “brate Milice, jel moguće“, šalim se ni nemam udvarača. Imam simpatiju već duže vreme, tako da ću je promeniti već mi je statično. Neću da imam dečka, samo simpatiju kao u vrtiću. Moram da kažem i da mi u vrtiću stalno prilaze mame dečaka i govore da su njihovi sinovi zaljubljeni u Barbaru. Što se mene tiče neću biti u vezi, nisam za to sposobna i ne verujem muškarcima. Partnera mogu da imam tek kad Barbara krene u školu i tad se selim iz Beograda u neki manji grad i neću reći koji. Šalu na stranu, ne sviđa mi se Beograd za odrastanje deteta i volela bih da Barbara ima drugačiji život – iskrena je Veličkovićka u tom razgovoru.

"Imala sam depresiju"

Imala je samo reči podrške za pevača Slobu Vasića o kom je nedavno brujala javnost zbog hospitalizacije u ustanovi "Laza Lazarević".

- Njegova žena je lepo sve prokomentarisala, ne poznajem ih lično, ali su jako lep par i propratila sam to kroz medije. Imala sam isto depresivne faze u trudnoći i u toku celog tog perioda i želim mu brz oporavak, jer znam da su lekovi jako zeznuta stvar. Želim mu da izađe jači, kao što sam i ja. Prvenstveno sam se posvetila ćerki i nisam imala ni vremena, a ni prostora da mislim šta je zapravo meni. Sve prođe, iako ja nisam imala anksioznost, već neku vrstu depresije - zaključila je bivša rijaliti učesnica za gorepomenuti medij.

