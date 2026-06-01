Slušaj vest

Vest da je Mina Kostić primljena u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" izazvala je veliku pažnju javnosti i pokrenula brojne spekulacije.

Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić

Prema navodima koji su se pojavili u medijima, pevačica je navodno hospitalizovana nakon incidenta povezanog sa agresivnim ponašanjem, a nakon obavljenih pregleda lekari su odlučili da je zadrže na daljem posmatranju i stručnom nadzoru.

Za sada nije poznato šta je tačno prethodilo njenom zdravstvenom stanju, niti su se ona ili članovi njene porodice zvanično oglašavali ovim povodom. U međuvremenu, njen verenik, Mane Ćuruvija, navodno je hitno doputovao iz Amerike u Srbiju kako bi bio uz nju u ovim teškim trenucima.

Kako se navodi, najbliži prijatelji i saradnici nadaju se da će se situacija uskoro stabilizovati, dok javnost sa velikim interesovanjem očekuje nove informacije o zdravstvenom stanju pevačice.

Sloba Vasić

Međutim, pevačica nije jedina poznata ličnost koja je primljena u ovu ustanovu. Samo par nedelja ranije, isto se dogodilo i njenom kolegi Slobi Vasiću.

1/9 Vidi galeriju Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

Sloba Vasić najpre je skinut sa leta zbog alkoholisanog stanja, nakon čega je hospitalizovan. Najveća podrška mu je upravo bila supruga Jelena Lela Vasić. Inače, pevač je ranije govorio o svojim problemima sa anksioznošću.

Bojan Tomović

Psihološke probleme imao je i njihov kolega Bojan Tomović koji se svojevremeno dobrovoljno prijavio u psihijatrijsku ustanovu više puta.

1/6 Vidi galeriju Bojan Tomović ne prestaje da intrigira Foto: Kurir Televizija, Screenshot, Printscreen

On se godinama bori sa bipolarnim poremećajem zbog čega je bio i suicidalan. U prošlosti je zbog bolesti više puta bio u centru skandala - skidao se nag na babinoj sahrani, ljubio se sa bratom, a porodica ga je u jednom trenutku izbacila iz kuće, te je dobio i zabranu prilaska.

Nevena Adžemović

Nevena Ažemović koja je svojevremeno bila članica grupe "Models" takođe je bila hospitalizovana nakon što je njena majka pozvala pomoć.

1/5 Vidi galeriju Nevena Adžemović Stamenković, bivša članica grupe Models i nekadašnja poslanica, više puta se našla u žiži interesovanja, a onda se u jednom momentu povukla iz medija. Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir

Navodno je smeštena u bolnicu, jer je doživela nervno rastrojstvo, a pojedini mediji preneli su i da je uzimala nedozvoljene supstance, što je tada njen bivši suprug demantovao.