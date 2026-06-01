Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper i partner pevačice Mine Kostić, doputovao je jutros u Beograd, samo dan nakon što je javnost uznemirila vest o njenoj hospitalizaciji u bolnici za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević".

Prema saznanjima, Kasper nije časio časa kada je saznao za situaciju u kojoj se Mina nalazi. Odmah je organizovao put iz Amerike i kupio prvu dostupnu kartu za Srbiju, kako bi što pre bio uz svoju partnerku i pružio joj podršku u teškim trenucima. Njegov dolazak na beogradski aerodrom privukao je pažnju prisutnih, dok javnost i dalje sa velikim interesovanjem prati razvoj cele situacije.

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen.

Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju verenicu neće moći odmah da poseti, ali će se, kako saznajemo odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Dolazak u tišini i misteriozno ćutanje

Kasper je u Beograd stigao iz Sjedinjenih Američkih Država, tačno u 8.30 časova ujutru, letom koji je imao presedanje u Cirihu. Od trenutka kada se u medijima pojavila vest o Mininom zdravstvenom stanju, on se potpuno povukao – nije davao zvanične izjave niti se oglašavao na društvenim mrežama. Nije poznato da li je pravo sa aerodroma otišao da poseti Minu u bolnici.

Očevici koji su se zatekli na aerodromu posvedočili su o njegovom raspoloženju, uz izjavu:

- Po njegovom izrazu lica bilo je jasno da je veoma zabrinut.

Niz udaraca i životnih drama pre hospitalizacije

Pre nego što je hospitalizovana, Mina Kostić se mesecima unazad suočavala sa nizom ozbiljnih problema koji su eskalirali dramom sa bivšim mužem. Njen bivši suprug ju je javno optužio, o čemu svedoči i njegova izjava u medijima:

- Branila mi je da viđam ćerku.

Pored porodičnih sukoba zbog kojih je morala da reaguje i socijalna služba, pevačicu su zadesili i ozbiljni zdravstveni problemi. Nedavno su u javnost procurele informacije da boluje od neizlečive bolesti – ulceroznog kolitisa, a uz to se navodi i da joj je oduzeta imovina. Neposredno pre odlaska u bolnicu, Mina je šokirala javnost snimkom na kojem se vidi da je potpuno odsekla svoju kosu na "mušku" frizuru.

Ipak, pevačica u ovim teškim trenucima nije ostala bez podrške. Jedan njen kolega se javno oglasio moleći se Svetoj Petki za njeno zdravlje, poslavši joj poruku ohrabrenja:

- Sve će proći.

- Ne može da sazna šta je sa njom isključen telefon, nema poseta prvih nekoliko dana.