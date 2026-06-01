Mina Kosti odvedena je u nedelju na psihijatrijsku ustanovu Laza Lazarević u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja. Kako prenose mediji, postoji mogućnost da će zbog agresivnog ponašanja, Mina u ustanovi biti zadržana 30 dana.

- S obzirom na to da je policija odvela Minu u ustanovu i ona je bila agresivna, nju će sigurno zadržati mesec dana - naveo je za Telegraf izvor blizak pevačici.

Ona je potpuno van sebe, a danas će je prebaciti na odeljenje, gde će biti smeštena.

- Ona nije dobro, a danas je prebacuju na odeljenje gde ce ležati - rekao je izvor blizak Mini Kostić.

Kasper stigao u Srbiju van sebe

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen.

Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju verenicu neće moći odmah da poseti, ali će se, odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Borko Radivojević o Mini

Poznati muzičar Borko Radivojević je priznao da je šokiran vestima o Mini, ali joj je uputio reči podrške i razumevanja.

- Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako.

Ali svakako joj želim brz povratak kući - rekao je on za "Telegraf".

Sloba Vasić proveo nedelju dana u "Lazi"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.

Naime, pevač se prvi put otvoreno glasio sada nakon što je nekoliko dana boravio u ustanovi "Laza Lazarević".

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo - objašnjava Sloba zašto se baš tu uputio.

"Svakom može da se desi"

- Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - kaže.

Pevač je istakao da mu je prijala izolacija.

- Prijala mi je izolacija, malo da čovek ohladi glavu od svega. Ja sam dobrovoljno otišao tamo - naglašava.