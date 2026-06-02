Dino Bešlić sin Halida i Sejde ponovo se oglasio nakon majčine smrti i prijateljima uputio važnu poruku.

Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića, preminula je juče, 1. juna nakon duže bolesti, a nakon što se bolnom objavom oprostio od majke, Dino Bešlić se obratio prijateljima.

On se oglasio na društvenim mrežma i otkrio da ne može svim da odgovara na poruke.

Danas su se u Sarajevu okupili građani kako bi odali počast Halidu Bešliću, koji je nakon duge i teške borbe ipak izgubio bitku i, nažalost, preminuo, a na samom kraju ovog skupa, građanima se obratio i Halidov sin, Dino Bešlić Foto: Kurir

- Obzirom da dobijam na hiljade poruka, ne mogu svima odgovoriti pojedinačno. Hvala vam svima. Amin - napisao je on.

Sahrana Sejde Bešlić

Sahrana će se obaviti u četvrtak, 4. juna, u 14:30 časova na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Ono što ovaj tužan događaj čini posebno emotivnim jeste činjenica da će time biti ispunjena poslednja želja Halida Bešlića.

Jedina želja

Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti. Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Naime, Sejda Bešlić će počivati tik pored Halida na groblju Bare. Iako su mnogi obožavaoci i poštovaoci njegovog lika i dela smatrali da velikan poput njega zaslužuje da počiva u Aleji velikana, legendarni pevač je tokom života imao samo jednu želju – da pored njega bude sahranjena njegova Sejda Bešlić.

Ovim činom je još jednom pokazano koliko je pevač voleo svoju suprugu i koliko su njihova odanost i zajedništvo bili daleko veći od svake slave.

