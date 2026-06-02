NAKON MAJČINE SMRTI DINO BEŠLIĆ UPUTIO SVIMA VAŽNU PORUKU: Obratio se prijateljima i poručio jedno
Dino Bešlić sin Halida i Sejde ponovo se oglasio nakon majčine smrti i prijateljima uputio važnu poruku.
Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića, preminula je juče, 1. juna nakon duže bolesti, a nakon što se bolnom objavom oprostio od majke, Dino Bešlić se obratio prijateljima.
On se oglasio na društvenim mrežma i otkrio da ne može svim da odgovara na poruke.
- Obzirom da dobijam na hiljade poruka, ne mogu svima odgovoriti pojedinačno. Hvala vam svima. Amin - napisao je on.
Sahrana Sejde Bešlić
Sahrana će se obaviti u četvrtak, 4. juna, u 14:30 časova na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.
Ono što ovaj tužan događaj čini posebno emotivnim jeste činjenica da će time biti ispunjena poslednja želja Halida Bešlića.
Jedina želja
Naime, Sejda Bešlić će počivati tik pored Halida na groblju Bare. Iako su mnogi obožavaoci i poštovaoci njegovog lika i dela smatrali da velikan poput njega zaslužuje da počiva u Aleji velikana, legendarni pevač je tokom života imao samo jednu želju – da pored njega bude sahranjena njegova Sejda Bešlić.
Ovim činom je još jednom pokazano koliko je pevač voleo svoju suprugu i koliko su njihova odanost i zajedništvo bili daleko veći od svake slave.