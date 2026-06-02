Pevačica Mina Kostić je već danima u žiži javnosti zbog hospitalizacije u ustanovi "Laza Lazarević". Neposredno pre toga, ona je govorila o najvećoj boli sa kojom živi godinama.

Tom prilikom, ona je pričala o detinjstvu i porodici, pa otkrila najveću bol koju nosi sa sobom.

"Poželela sam da se ubijem"

O dubokom bolu koji se dogodio u njenoj prošlosti, otvoreno je pričala. Nije krila da su joj tada prolazile crne misli kroz glavu.

Naime, ogolila je dušu o svojoj sestri i porodičnoj tragediji koja se dogodila.

- Nada se zvala moja sestra.. Imala je 13 godina. Što je najgore od svega, pevala sam na tom splavu svako veče. Otišla sam na Adu sa društvom, a ona je otišla sa drugaricama. Ušla je u vodu i povukao je vir. Došli su i rekli moramo kući jer se mojoj sestri nešto desilo. Pitala sam tatu šta se desilo... Kad sam je videla modru, bila sam u šoku. Nisam mogla da plačem, bilo mi je mnogo loše... To je prvi put da nisam radila mesec dana, posle sam morala, morali smno da živimo od nečega. Tada sam prvi put poželela da se ubijem... Znala sam da bih povredila svoje roditelje, da bih uradila nešto protiv Boga... Krivila sam sebe što je bila na tom splavu - izjavila je Mina na Hype televiziji.

"Duda me nije spasila"

Duda, njena pomajka, za koju je govorila da joj je vračala, je prema Mininim rečima, gledala samo korist.

- Duda je mnogo lagala i ja ništa ne znam o njenom životu, neka joj je laka zemlja, sve sam joj oprostila i Gospod je veliki, ali od svega je najbitnije da se mene moji roditelji ipak nisu odrekli i braća i sestre i vole me. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće, ja sam do kraja nju gledala. Rekla sam sa 19 godina ti si dete jel tako, ona je bila starija od mene koliko, manipulacija nevidena. Ja sam nju slepo slušala i verovala jer meni je falila ljubav koju ja nisam imala. Nije me ona ništa spasla, ona je samu sebe spasla. Ona je samo gledala interes nažalost. Znaš kad sam to shvatila, kad sam rodila dete. Kad je htela i to, ne da mi je oduzme, nego kao čuva da čuva dete i ja sam rekla - ne ja ću sama moje dete da gajim kako umem i znam. Mislim da je htela da sve ono što ja imam da ima i ona - rekla je Mina ranije za Skandal.

Boba sa anskioznošću

Inače, Minin brat, Milan, oglasio se nakon što mu je sestra hospitalozovana, pa je za Blic objasnio da se ona bori sa anksioznošću, kao i da je to razlog hospitalizacije.

- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posetio - istakao je on.

Kasper progovorio

Podsetimo, nakon brojnih spekulacija koje su se pojavile u javnosti, Kasper je putem Instagrama odlučio da iznese svoje viđenje situacije i zamoli za razumevanje i poštovanje privatnosti.

– Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je godinama unazad nosila teret brojnih nepravdi potpuno sama, što je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Ono što joj se sada dogodilo ostaje iza nje – započeo je on.

Istakao je da se svako može suočiti sa teškim životnim okolnostima i da današnje vreme nosi mnogo stresa i pritisaka.

– Bio sam veoma zabrinut zbog svega što se dogodilo. Da sam verovao svemu što je napisano, ni sam ne bih uspeo da izdržim. Danas smo se videli i mogu da kažem da sam miran, jer je moja Mina dobro i situacija nije ni približno onakva kakvom je predstavljena u medijima – poručio je Kasper.

On je naglasio da je Mina tokom karijere uvek otvoreno govorila o svom životu, ali da je ova situacija isključivo stvar nje i njene porodice.

– Od mene ne očekujte dodatne izjave. Za medije sam sada samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo zajedno, tada ćete imati i sliku i ton – napisao je na Instragramu.

