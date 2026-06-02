Svoju potresnu životnu priču Mina Kostić iznela je u javnost pre nekoliko godina, nju je sa pet godina majka ostavila i usvojila ju je Evdokija Duda Ivanović, tetka repera Ivana Ivanovića Đusa. Ona je godinama govorila da Đusa gleda kao brata, a potom je došlo do prekida kontakta.

Pevačica Mina Kostić zadržana je u bolnici "Laza Lazarević", gde su je posetili rođeni brat i verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Đus se na ovu temu i dalje nije oglašavao, a pre nekoliko meseci kada je upitan da prokomentariše vezu Kaspera i Mine rekao je da nemaju kontakt.

- Nisam u kontaktu sa Minom, niti pratim - rekao je tada za Telegraf.

Oglasio se Kasper

Nakon brojnih spekulacija koje su se pojavile u javnosti, Kasper je putem Instagrama odlučio da iznese svoje viđenje situacije i zamoli za razumevanje i poštovanje privatnosti.

– Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je godinama unazad nosila teret brojnih nepravdi potpuno sama, što je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Ono što joj se sada dogodilo ostaje iza nje – započeo je on.

Istakao je da se svako može suočiti sa teškim životnim okolnostima i da današnje vreme nosi mnogo stresa i pritisaka.

– Bio sam veoma zabrinut zbog svega što se dogodilo. Da sam verovao svemu što je napisano, ni sam ne bih uspeo da izdržim. Danas smo se videli i mogu da kažem da sam miran, jer je moja Mina dobro i situacija nije ni približno onakva kakvom je predstavljena u medijima – poručio je Kasper.

On je naglasio da je Mina tokom karijere uvek otvoreno govorila o svom životu, ali da je ova situacija isključivo stvar nje i njene porodice.

– Od mene ne očekujte dodatne izjave. Za medije sam sada samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo zajedno, tada ćete imati i sliku i ton – napisao je na Instragramu.

Niz udaraca pre hospitalizacije

Podsetimo, iako je pevačica pred kamerama uvek pokušavala da zadrži osmeh, u njenom životu su se mesecima unazad nizali ozbiljni problemi, uključujući i nedavnu dramu sa bivšim mužem.

Pre nego što je hospitalizovana, Mina je šokirala javnost kada se pojavio snimak na kojem je potpuno odsekla svoju kosu. Takođe, u javnost su nedavno procurele informacije iz njenog zdravstvenog kartona u kojima se navodi da pevačica boluje od neizlečive bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.