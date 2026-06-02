Srećni roditelji svom nasledniku dali su tradicionalno srpsko ime Vukan. Dok je Ivi ovo treće dete, budući da iz prethodne veze već ima dvoje dece, Joca se prvi put ostvario u ulozi oca, čime je započeo potpuno novo i posebno životno poglavlje.

Jocu nisu hteli da puste u porođajnu salu

Povodom dolaska naslednika, pevač je organizovao veliko slavlje za porodicu, prijatelje i kolege sa estrade.

Pre početka proslave za okupljene medije govorio je o najlepšim trenucima koje trenutno proživljava, otkrivši detalje porođaja i razlog zbog kojeg nije prisustvovao rođenju sina, iako mu je to bila velika želja.

Usred slavlja osvrnuo se i na aktuelna dešavanja vezana za njegovu koleginicu Minu Kostić, koja prolazi kroz težak period, te je izneo svoj stav o celoj situaciji.

- Hvala, hvala, odlično se osećam. bebac je dobro, Ivana je dobro pre svega, eto - rekao je Joca, pa pomenuo cepanje majica.

- Jedno desetak, petnestak, kolik ogod da sam poneo biće malo majica. Pretvoriće se u golišavost mene.

Kako je otkrio, pevačici su bolovi krenuli rano ujutru, kada je on odmah odvezao u porodilište.

- To se sve dešavalo u pet ujutru, bio sam na porođaju, nisam prisustvovao porođaju, ali sma čekao da čujem vesti. Ja sam je odvezao tamo, to se sve dešavalo ujutru, oko 5 ujutru su krenuli bolovi. Otišli smo tamo i hvala Bogu sve se dobro završilo, ona se vrlo brzo porodila za 45 minuta, i eto rodila prelepog dečaka - na šalu novinara da se "lepe stvari dešavaju od 4 do pola sedam ujutru, Joca je kroz smeh dodao:

- Tako je, tako.

Joca je pomenuo i suprugu Ivanu, koja dolazi na slavlje.

- Ivana će doći da pozdravi prijatelje, i onda posle ide kući da se posveti bebici pošto je još uvek mala, ima 11 dana, potrebno mu je prisustvo majke, a otac će samo jedan dan biti odsutan.

Na pitanje kako podnosi nespavanje, Joca ističe:

- Ima nespavanja, ali sve su to slatke muke i mnogo pre svega ovoga što se desilo, ja sam se radovao tome. S obzirom da je uloga majke najveća tu u prvih dva, tri meseca, a možda i više, ona ustaje da ga doji, kad ne može da ga doji ja napravim dohranu i tako, organizacaija je sve.

Pevač je upitan i zbog čega nije prisustvovao porođaju, a on je otkrio da mu je to bila želja, ali da nije prošao provere.

- Sve se to jako brzo desilo, drugo nisam imao pojma da treba da prođem neke testove koji svi prolaze, moja je želja bila da prisustvujem, ali se nismo dobro raspitali oko svega toga. Ivana je to dobro odradila, i najbitnije da su oni dobro.

O Mini Kostić

Za okupljene medije prokomentarisao je i situaciju Mine Kostić, koja je nedavno hospitalizacivana u bolnici "Laza Lazarević".

- Ne znam šta se desilo Mini, da li je ona imala neki napad, nisam ispratio sve to što se dešavalo. To su neki problemi koji su se gomilali godinama i nisu se rešavali, pa su sad izašli na videlo. Jednosatvno, svi mi imamo neke probleme, ali treba probleme rešavati na vreme. Ljudi, nemojte osušivati druge ljude koji traže pomoć, potražite i vi pomoć.