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Pevač Nenad Manojlović, brat pevačice Rade Manojlović, dobio je treće dete - sina.

Manojlović je ovim povodom organizovao proslavu rođenja, na kojoj je prisustvovala i Rada, ali i njena koleginica Stanojka Mitrović Ćana.

One su se fotografisale sa voditeljem Urošem Božićem, ali i ponosnim ocem.

1/8 Vidi galeriju Pevač Nenad Manojlović, brat pevačice Rade Manojlović, dobio je reće dete - sina. Foto: Pirntscreen, Kurir Televizija, Printscreen YouTube

"Dobrodošao Danilo! Srećno, Manojlovići", napisao je Božić na fotografiji koju je podelio putem društvene mreže Instagram.

Oca nije video 15 godina

Nenad Manojlović nedavno je govorio o odnosu sa ocem, otkrivši da među njima već godinama nema bliskosti, dok je istovremeno istakao koliko je ponosan na Radu.

Kako je priznao, oca nije video čak 15 godina, a njihov odnos nikada nije bio stabilan.

- Ne, nismo u dobrim odnosima. Svog oca sam video svega petnaestak puta u životu. Kada sam bio mali, ostao sam sa majkom, a njega sam viđao uglavnom tokom raspusta, kao i jednu godinu kada sam išao u školu tamo. To nije ništa neobično, takve stvari se dešavaju i drugim ljudima. Jednostavno, imao sam takvo detinjstvo, što je kasnije uticalo na to da nismo bliski - rekao je Nenad.

Nenad je o Radi ovako pričao

Pidsetimo, Rada je pre par godina izrazila želju da snimi duet sa svojim bratom Nenadom Manojlovićem, međutim, on je odbio pesmu koja govori o ljubavi sestre i brata.

Pevačica je tada istakla da njen brat nije želeo da se vezuje za nju od samog početka njegove karijere, a sada se oglasio i Nenad, te otkrio razlog odbijanja dueta.

1/5 Vidi galeriju Nenad Manojlović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Kurir Televizija



- Pročitao sam neke stvari o tome na internetu, a da budem iskren, nisam ni pričao sa njom našu temu. To nije prvi duet koji mi je predložila, to je neki treći ili četvrti o kom pričamo - rekao je Nenad za medije, pa dodao:

- Prva dva sam ja predložio, pa je ona odbila jer joj se nije svideo, a drugi se meni nije svideo nimalo. U ovom trećem postoji ta neka igra reči koja pominje oca i to da je odveo sina negde sa sobom. Meni je to malo bilo odbojno. Tada smo radili Novu godinu i bukvalno nijedan dan nisam bio slobodan, pa sam samo gledao kada ću da provedem nešto malo vremena sa klincima i suprugom. Hteo sam da ostavim telefon jer stalno zvoni i kada bih se javljao svakom na telefon, danima ga ne bih ispuštao iz ruke. Desilo se da joj nisam odgovorio, ali to je nešto najnormalnije jer se ni ona meni ne javlja po deset dana. To je normalno i ne zameram joj - rekao je Nenad, pa prokomentarisao sestrinu reakciju na odbijanje pesme.

- Mislim da je malo burnije odreagovala jer ja nisam hteo da snimim pesmu koja mi se nije svidela. Ona je najavila duet, a da me nije ni pitala. Bilo je malo prevremeno - zaključio je Nenad.