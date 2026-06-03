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Nikola Rokvić i Bojana Barović jako su religiozni, a sada su sa pratiocima podelili svoje iskustvo iz Hrama.

Nikola i Bojana su na Instagramu objavili fotografiju na kojoj poziraju dok sa hiljadama ljudi čekaju u redu da celivaju Pojas Presvete Bogorodice.

- Noge su prazne ali je duša puna! Jutros oko sati čekanje je bilo oko šest sati, nakon toga red se znatno produžio. Volela bih da vam dam neki savet, onima koji žele a još nisu obišli svetinju, ali pravila zaista nema. Možda ne stignemo svi u isto vreme, ali verujem da svako dođe tačno onda kada treba. Srećno i blagosloveno vam bilo - napisala je Bojana, a Nikola je u komentaru ostavio emotikon crvenog srca.

00:09 Nikola Rokvić i Bojana Barović se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice Izvor: Instagram/bojanabarovic

Podsetimo, patrijarh srpski Porfirije izjavio je da će Časni pojas presvete Bogorodice ostati u beogradskom Hramu Svetog Save do petka 5. juna iako to nije bilo prvobitan plan.