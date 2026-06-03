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Mirko Šijan, inače sin naše pevačice Goce Božinovske, otišao je na putovanje na Kapri sa svojom suprugom Bojanom i njenom sestrom Natašom Rodić.

Dok su isprobavali hranu u luksuznim restoranima, uživali su maksimalno, a mnogi su zapazili i komentarisali kadar na kom Bojana sedi Mirku u krilu.

Ona je ponela belu haljinu, a svojim pratiocima se pohvalila nestvarnim pogledom sa balkona na more.

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić, Bojana i Mirko Šijan na putovanju Foto: Printscreen instagram

Vila od 700.000 €

Inače, Mirko Šijan i Bojana Šijan žive sa Gocom Božinovskom u Surčinu na velelepnom imanju.

Porodični dom pevačice dobro je poznat javnosti, a ova nekretnina važi za jednu od najelitnijih.

1/5 Vidi galeriju GOCA BOŽINOVSKA ŽIVI U VELELEPNOJ VILI! Sve je od čistog ZLATA, svaki kutak papreno plaćen, ovako nešto nema ni na DVOROVIMA FOTO Foto: FOTO KURIR

Vila u Surčinu je ograđena visokom crnom kapijom ispred koje se nalaze i kamere za nadzor. Nakon što su se venčali Mirko i Bojana, on je renovirao kuću, a svojevremeno je pokazao i jedan delić njihovog doma.

U dnevnom boravku, iz kog se izlazi direktno na terasu, sve odiše luksuzom, a luster ima na stotine kristala. Inače, Goca Božinovska u ovu kuću uselila kada se udala za Zorana Šijana. Jednom prilikom pevačica je našalila da se nikada neće iseliti iz svog doma, osim ukoliko je snajka ne izbaci.

1/15 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen, FOTO KURIR

Božinovska ne krije radost sto sin sa porodicom živi sa njom.

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