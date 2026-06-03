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Pevačica Mina Kostić je već danima u žiži javnosti zbog hospitalizacije u ustanovi "Laza Lazarević". Pevačica je u bolnicu došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja.

Smeštena je na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja. O okolnostima koje su dovele do hospitalizacije pevačice, gostujući u emisiji "Puls Srbije", govorile su Teodora Borozan, urednica na Kurir televiziji i Bojana Šlajmer.

- Prema poslednjim informacijama, Mina je jutros sa intenzivne nege prebačena na žensko odeljenje, gde će nastaviti lečenje. Ona će narednih 30 dana biti u ustanovi "Laza Lazarević", pod stalnim nadzorom lekara.

U ovakvim situacijama važno je izbegavati spekulacije i nagađanja u medijima, jer je reč o osetljivom zdravstvenom stanju, gde su privatnost i odluke porodice od ključnog značaja - rekla je Borozan.

Teodora Borozan, urednica na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Emotivni pritisci i zdravstveno stanje

Kako je Borozan istakla, više ličnih i emotivnih okolnosti, uz ranija iskustva i psihičke izazove, moglo je doprineti pogoršanju pevačicinog stanja.

- Prema dostupnim saznanjima, ona se javila na redovnu kontrolu, gde je navela da teško podnosi razdvojenost od svog partnera Kaspera koji živi u Americi. Emotivne okolnosti, kao i problemi u vezi, dodatno su uticali na njeno psihičko stanje. Pojedini izvori navode i da je ranije imala iskustva sa psihoaktivnim supstancama, te da je u jednom periodu tražila stručnu pomoć kako bi ih prestala koristiti. Sve to je doprinelo njenom trenutnom psihičkom padu - kaže ona.

Šlajmer je dodala da se mentalno zdravlje može narušiti kod svakoga, naročito kada dugotrajni problemi i emotivni pritisci u partnerskim odnosima vremenom eskaliraju i utiču na psihičku stabilnost.

- Nažalost, svako od nas može doći u situaciju da mu se naruši mentalno zdravlje, što je zapravo suština ovog problema. Ljudi se često posmatraju kroz socijalni kontekst, ali je važan i psihosocijalni balans.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već stanje potpunog psihičkog, fizičkog i socijalnog blagostanja. Kada problemi tinjaju godinama i ne rešavaju se, vremenom mogu da eskaliraju i postanu ozbiljan teret za mentalno zdravlje, naročito u partnerskim odnosima - kaže Šlajmer.

Bojana Šlajmer, psiholog Foto: Kurir Televizija

- Međutim, u praksi postoje i brojni faktori koji tu definiciju dodatno proširuju, jer čovek prolazi kroz različite životne i egzistencijalne krize - strah od gubitka života, usamljenosti, smisla ili slobode. Takve krize mogu ozbiljno uticati na mentalno stanje osobe, posebno kada su praćene i ekonomskim poteškoćama. Važno je naglasiti da se ovakvi problemi ne razvijaju preko noći, već predstavljaju proces koji traje, i koji može dovesti do ozbiljnih poteškoća u mentalnom zdravlju - za "Puls Srbije", objasnila je Šlajmer.

02:17 PROBLEMI U VEZI DODATNO UTICALI NA NJENO PSIHIČKO STANJE! Novi detalji hospitalizacije pevačice Mine Kostić: "Određeno joj 30 dana u ustanovi 'Laza Lazarević'" Izvor: Kurir televizija

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