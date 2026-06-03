Naš pevač Uroš Živković danas ima lep povod za slavlje, pa je tim povodom okupio bliske prijatelje i kolege na proslavi prvog rođendana svog sina Lazara.

On je za ovu priliku izabrao jedan restoran u prestonici, a dekoracija je izgledala bajkovitno. Na samom ulazu u restoran, gosti su morali da prođu ispod balona plave i krem boje, a tema dekoracije delovala je morski.

Naime, pored balona, stajala je daska za surfovanje na kojoj je pisalo "Lazar". Kako je mališan pre godinu dana svojim dolaskom na svet usrećio roditelje tik pred leto, ove surferske daske su prilično dobra simbolika.

Pogledajte u videu kako je izgledalo:

01:34 Uroš Živković, mali slavljenik i supruga stigli na slavlje Izvor: Kurir

Hodnik koji vodi ka restoranu krasile su slike Uroševog sina, dok je sama unutrašnjost bila ulepšana plavim velikim cvetovima. Kako bi sve bilo u tonu, Uroš se odlučio i za plave čaše koje su bile poslužene gostima na stolu.

Ovim lepim povodom, pevač je stao pred okupljene medijske ekipe i razgovarao o svojim osećanjima povodom radosnog dana, ali i drugim temama koje interesuju domaću javnost.

Pogledajte bajkovitu dekoraciju na ulasku u restoran:

1/4 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi prvog rođendana Uroša Živkovića Foto: Nemanja Nikolić

- Hvala svima. Ova prva godina je proletela, kao tornado. Imamo neku dekoraciju sa slikama kada je imao mesec dana, pa evo, do današnjeg dana, koliko se promenio i porastao. Iz dana u dan je sve lepše iskustvo sa njim jer dobija neke osobine, empatiju. Tek je sad sa njim pravo zadovoljstvo, a biće, verovatno, sve veće. Prve reči su mu bile "mama", "baba, "deda", dakle, sve osim "tata". A tatu voli najviše. Mama se super snašla, ponosan sam na nju i na sve koji su oko nas. Laki je super dete i sa njim svako nađe zajednički jezik, pa je i lako sa njim - rekao je Živković na samom početku okupljenim novinarskim ekipama, među kojima je bio i Kurir.

Uključen u brigu o detetu

Iako je tradicionalan tip, on ističe da je uključen u brigu o detetu, ali i osatale obaveze.

- Sad mi je zadovoljstvo da se nađem, trebalo mi je par meseci da se naviknem, meni je on prvo dete. Trudim se da učestvujem u svemu koliko mogu - ponosno kaže Uroš, potom je objasnio šta ga je sin najviše naučio.

1/9 Vidi galeriju Uroš Živković na proslavi prvog rođendana svog sina Foto: Nemanja Nikolić

- Sin me je najviše naučio u životu da ništa ne mora, osim njegovog zdrvlja i naše porodice, naše kuće, to je najbitnije. Kad sam dobio dete, nekako sam "legao". Nemam više stresa, muzika mi je sve u životu i volim taj posao. Ali on me je naučio da postoje neke bitne stvari u životu, a to su deca i porodica. Sve ostalo je manje važno - iskreno je objasnio.

Progovorio o drugom detetu

- Bože zdravlja, potrudićemo se da radimo na proširenju porodice. Samo da budemo zdravi, uz Božju pomoć. Nek bude samo zdravo, mama bi htela devojčicu, ali sve je do Boga - kaže.

- Ne bih ga sputavao ako bi želeo da bude pevač. Sigurno ću ga podržati šta god da izabere da radi u životu, samo nek je pošten posao. Biće gurman sigurno, ne znam da li će biti kuvar, ali voli da krka od malena - objasnio je Živković.

- Supruga, roditelji i svi prijatelji van javnog sveta ne treba da se eksponiraju, ako on bude želeo da bude deo javne scene, neka se slika. Za sad, hoću da mu sačuvam detinjstvo i privatnost. Ja znam kako je to kad nemaš privatnost, a sloboda je najbitnija u životu - objasnio je Uroš zašto svoje najbliže drži van kamera.

"Ja nisam estrada"

- Ja nisam estrada. Profesionalni život moram da ispoštujem, ali van toga se ponašam i krećem najnormalnije. Gledam da sebi ne uskraćujem sobodu. Ljudi me prepoznaju gde god da se pojavim, ali navikao sam. Već sve to periferno shvatam, postalo mi je normalno - objašnjava pevač kako izgleda njegov život.

Pogledajte u videu ispod šta je sve rekao:

06:55 Uroš Živković izjava Izvor: Kurir

- Ovo je veselje za uži krug ljudi, oko 250. Ja sam za svadbu želeo da ugostim mnogo više ljudi, a ovo je svedeno na manji broj, nadam se da nikoga nisam zaboravio.

O Marku Gačiću koji čeka dete

Inače, Marko Gačić je pod lupom javnosti nakon što je prevario svoju dugogodišnju suprugu Gogu, i sada sa novom partnerkom čeka dete. Uroš je prokomentarisao tu situaciju.

Ovo je Marko sa novom devojkom:

1/10 Vidi galeriju Marko Gačić sa novom devojkom Foto: Kurir

- Nismo se čuli. Znate situaciju oko Goge i njega. Verovatno će se oni dogovoriti između sebe da li će da dođu jedno ili drugo, svakako su oboje pozvani. To je njihova stvar i život. Marko je moj drug 10 godina, on meni nije ništa loše uradio, ne mogu da ga izbrišem iz života. Nisam stigao da mu čestitam na prinovi, čestitam mu sad, javno, ovim putem. Koliko god da je izabrao novi život, deca su deca, to uvek čestitam - iskreno je objasnio Uroš koliko ceni dugogodišnja prijateljstva.

Spremio dosta novca za bakšiš

- Spremio sam veliku količinu novca za bakšiš večeras. To su sve moji prijatelji i kad neko dođe da peva da me ispoštuje i kaže da ne treba ništa, ja onda gledam da uzvratim na najbolji mogući način - zaključio je on.

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