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Pop diva, Jelena Karleuša ponovo je izazvala buru na društvenim mrežama nakon što se oglasila povodom aktuelnih prozivki na estradi. Pevačica je u objavi bez zadrške govorila o koleginici Svetlani Ceci Raznatović, s kojom godinama ima javni sukob, tvrdeći da je njena karijera završena i da je “karma učinila svoje”.

Foto: ATAIMAGES

Karleuša je navela da je godinama bila meta zabrana, medijskih napada i, kako tvrdi, organizovane kampanje protiv nje, ali da je uprkos svemu opstala na sceni.

Posebno je odjeknula njena tvrdnja da je njena rivalka izgubila nekadašnji uticaj, kao i da su joj, prema njenim rečima, mnogi okrenuli leđa. U nastavku objave pomenula je i navodne odlaske kod gatara i vračara, zbog čega je njena poruka izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Foto: Preent Screen

Prenosimo Karleušin tekst u celosti

"Dragi moj Aco, pa zašto reaguješ uopšte? Pa Nanogicu su svi provalili. Od novinara do publike. Jedino ko decenijama ne ćuti i govori istinu o njoj sam ja. Kad ste svi ćutali, ja nisam. Jer nanela mi je mnogo zla. Koristila političare i prijatelje u medijima da me zabranjuju, da ne mogu da pevam nigde, da me satanizuju do te mere da javnost u to poveruje, paralelno od nje praveći sveticu.

Bila sam nemoćna da to objasnim narodu jer sam bila sama protiv svih. Ali sad sam i ja zaćutala jer je ona gotova. Ne postoji više. Od izgleda preko glasa do nekadašnje nasilne slave - sve je nestalo.

Pogledaj na šta liči, glas joj zvuči kao napad astme. Svi političari su je precrtali. Karma, Aco. I svi znaju da svako ko joj u kuću uđe mora da dokaže lojalnost tako što će besomučno pljuvati Karleušu.

Njena opsesija je tolika da ide kod gatara i vračara sa mojim slikama, pa mi te žene javljaju. Pre podne kod vračara, a uveče u Hram na molitvu.

Pustite ove njene mučenike poremećene, nisu vredni pažnje jedne zvezde. Njih čeka mnogo gora kazna. Psssst, samo gledaj… A ja ću im tek dati razloge da budu opsednuti još više.”

Ostaje da se vidi da li će prozvana strana odgovoriti na ove teške optužbe ili će na Karleušine reči ostati nema.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Podsetimo, Svetlana Ceca Ražnatović napravila je lapsus tokom razgovora sa novinarima na aerodromu po povratku sa koncerta u Temišvaru,a nakon toga odmah se oglasila Jelena Karleuša.

- Žena peva na romskom vašaru u Rumuniji, sa ringišpilom i sličnim sadržajima, a traži od novinara da objavljuju laži. Objašnjavanje geografskih pojmova takvim ljudima isto je što i majmunu dati iPhone - napisala je Jelena, koja je Cecina ljuta protivnica godinama.

05:49 Jelena Karleuša o predstavljanju Srbije na Evroviziji Izvor: Kurir