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Bivši suprug Jelene Karleuše, nekadašnji fudbaler Duško Tošić, navodno uživa u emotivnoj vezi sa izvesnom Norom, a nedavno je dospeo u centar pažnje zbog rasprave na društvenim mrežama u kojoj je stao u njenu odbranu.

Foto: Instagram

Naime, na mreži „X“ pojavio se snimak ekrana Duškovog komentara sa Instagrama, za koji korisnici tvrde da je ubrzo nakon objave obrisan, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti za ceo slučaj.

Zbog Tošićevog komentara usijale se mreže, a jedan korisnik je ispod napisao:

Kako onda definisati muškarca koji u zrelim godinama rasturi porodicu i krene sa p****** da se zabavlja? Šta je on? - napisao je.

Na njegov komentar nadovezao se još jedan kosrisnik koji je u sve umešao i navijače Partizana.

Karleuša o Tošiću i njegovoj izabranici

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

naime, Jelenu su odmah upitali za to, a ona je bila izričita:

- Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem.

Na pitanje novinara da li zna da je Duškova nova devojka prati, Jelena je rekla:

- Jel? Super, sve devojke manje-više mene prate u Srbiji i na Balkanu, a i širom sveta.

Ipak, na insistiranje novinara da ipak da svoj komentar o Duškovoj vezi, ona je rekla:

- Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte Duška, što pitate mene. Imate njegov telefon.

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić osvaja žene Foto: Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Milos Tesic/ATAImages, Shutterstock, ATA images

Zaljubljena u Duška

Podsetimo, Veza bivšeg fudbalera Duška Tošića i atraktivne plavuše Nore Milovanović poslednjih dana jedna je od glavnih tema domaće javnosti. Iako se o njihovom odnosu mnogo spekuliše, par za sada uspešno odoleva medijskoj pažnji i uživa u zajedniikim trenucima daleko od očiju javnosti. U želji da saznamo nešto više o devojci koja je osvojila srce nekadašnjeg reprezentativca Srbije, stupili smo u kontakt sa Norom, koja je odmah na početku razgovora stavila do znanja da ne želi da bude deo estradnog sveta.

- Razumem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Kada ste me već pozvali, želela bih da razjasnimo jednu važnu stvar. Nikada nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pevačica, studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina - istakla je.

Nora tvrdi da su pojedine informacije o njoj plasirane sa različitih profila na mrežema.