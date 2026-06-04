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Reper Igor Panić Nući nedavno je izdao novi album, a tim povodom organizovao je promociju novog projekta u Beogradu, a ujedno je održao i koncert za najvernije fanove. Ovom prilikom ugostio je brojne kolege, a svima je zapalo za oko da se na promociji nije pojavio reper Mihajlo Veruović Vojaž, sa kojim je godinama najbolji prijatelj.

Krenule su medijske spekulacije da više nisu u dobrim odnosima. Nući je sada objasnio zašto se Mihajlo nije pojavio.

- Imao je nekih privatnih problema, javio se. Nije mogao da dođe, sve je u redu. Nemam šta da komentarišem - iskren je bio on.

U medijima se pojavila u Nućijeva izava da je pevačica Emina Jahović skupa kada je reč o njenom autorskom radu, pa pojasnio svoju izjavu.

- Nikada nisam rekao da puno košta, ja njen autorski rad puno cenim. To se u naslovima stavi nešto što je blizu rečenog, a zapravo je drugačije. Ponavljam, cenim njen kantautorski rad i ostavili smo prostora da se u pesmu autorski ubaci, ali ona ništa nije htela da menja - rekao je Panić.

1/5 Vidi galeriju Vojaž se pojavio na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

Vojaž izostao sa promocije

Mihajlo Veruović Vojaž pokrenuo je glasine o narušenim odnosima sa Nućijem. Nije se pojavio na Nućijevoj promociji na kojoj se okupilo pola estrade.

Osim toga, Vojaž koji redovno podržava bliske i drage ljude putem društvenih mreža kada su novi projekti u pitanju, ovog puta nije se oglašavao po pitanju Nućijevog novog albuma.

- Vojaž ranije tvrdio da mu je Nući kao brat i da nema istine u glasinama o narušenim odnosima.

1/8 Vidi galeriju Nući Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Nući i ja nismo u dobrim odnosima? To nije istina. Nući je meni kao brat. Razdvojili smo se, jer je ostao u izdavačkoj kući iz koje sam ja izašao - kazao je Mihajlo jednom prilikom u emisiji Ognjena Amidžića.

- On je meni najbolji prijatelj, to se ne menja, samo smo poslovno otišli u različitim smerovima. Dobri smo - zaključio je Vojaž.

kurir / blic

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