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Voditelj Darko Tanasijević posle pauze zbog zdravstvenih problema vratio se na velika vrata “Elite” i svojim pitanjima svaki put podigne buru.

Darko je bez zadrške komentarisao učesnike rijalitija i otkrio šta mu Terza govorio kada kamere ne snimaju.

- Oporavio sam se, evo da kucnem u drvo i da se pomerim malo sa sa mesta. Bogu hvala, jesam. Išao sam na tu poslednju kontrolu, pa sam završio opet na još jednoj terapiji. Bol je prošla sada mogu da kažem u potpunosti. Hodam kako sam hodao. Ne izvodim neke akrobacije i ostale stvari u teretani. Ne treniram noge. Nema još uvek tog nekog fizičkog napora, trčanja. Ali super sam, hodam, nemam bol. Odlično spavam, savijam i ispravljam nogu. Ići ću jednom mesečno na kontrolu da se to proveri i možda da se pusti još neka strujica. Ali hvala Bogu, sve super, kaže Darko kome je falilo sve to oko rijalitija dok je bio odsutan.

1/6 Vidi galeriju DARKO TANASIJEVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Uveliko sam ja u poslu. Ne mogu da isplivam i da izađem iz njega. Tekuće, svakodnevne obaveze, posao. Ulazimo polako u završnicu “Elite”, tako da mnogo je posla, mnogo stresa, obaveza i svega ostalog. Pripreme kod nas ne postoje u tom nekom smislu. Mi smo odlično uigran tim već godinama, zapravo mi možda i poslednji saznamo kad je super finale. Mi voditelji smo poslednji obavešteni o tome. Ali šta mislim od priprema samo treba naći neko odelo. Sva priprema mi je u glavi i mi se zapravo pripremamo svih ovih 10 meseci za za tu jednu noć na kraju, tako da u tom smislu ne postoje neke posebne pripreme. Nema tu toliko stresa koliko se to misli i očekuje jer već je nama to postala rutina.

Darko se nedavno u uživo programu polio punom flašom vode.

- To polivanje uopšte nije bilo planski, niti se to tako izvodilo. Bilo je stvarno onako instinktivno i vrlo spontano. Ja pijem mnogo vode dok dok satima pričam sa sa učesnicima i dok vodim program. I ja uopšte nisam znao koliko vode imam u toj flašici, jer sam mislio da je možda ostalo nešto za gutljaj dva. Međutim, bilo je pola flašice vode. To sam tek video na snimku. Zapravo, video sam na sebi kada mi je cela ona majica bila mokra i lice i kosa i sve ostalo. To se desi u trenucima kada ja više stvarno nemam ni živaca ni strpljenja, niti elana, motivacije, snage, energije da slušam laži, da slušam gluposti, da slušam neke smešne ili apsurdne bizarne stvari. Mislim sad da ne pomisle gledaoci da je Sofija jedina koja koja je pokušala nešto da izvrne, da slaže, da zaobiđe istinu. Naravno da nije ni prva ni poslednja. Mnogi su to do sada radili i mnogo puta sam se u programu suzdržavao da gestikulacijom, mimikom i uzdahom ne pokažem možda šta ja mislim. Čini mi se da nam je Sofija što se tiče tih stvari prešla igricu. Koliko god me u tom smislu nervirala kada ja razgovaram sa njom i znam šta ima u telefonu. Znam šta je izašlo, šta svi vi vidite i znam o čemu se radi. I ona uporno pokušava da slaže i da obrne. Iznervira me, ali ali mi je i u tome čak postala beskrajno simpatična. Nikad nisam glasao ni za jednog naravno učesnika. Ali kažem Sofiji evo za tebe ću jednu poruku pa nek ide život.

"Sofijina mama mi je spustila slušalicu"

Darko kaže da mu je čitava priča Dane, Sofija i njena mama vrlo apsurdna.

- Pa nije to bitka, to je užitak jer ja ne vodim bitku sa nekim ko meni šalje novac, poklone uplaćuje, finansira neke stvari. To nije bitka. Ako je to bitka i borba, ja bih zamolio ljude dobre volje da se jave, pa da se borim sa sa njima. Šalu na stranu, to jeste neka vrsta užitka, zar ne? Gledao sam, slušao sam zapravo taj intervju kod kuće i poželeo sam da sam na tvom mestu. Ja nažalost, nemam priliku da sa gospođom Brankicom porazgovaram zato što gospođa Brankica se meni mesecima već ne javlja na telefon. Ona odbija moje pozive, ne javlja se na telefon i to je njeno pravo. Ja to poštujem, nije dužna da se ona meni javi na telefon. Moje pitanje je što? Ne znam zašto. Ja tu ženu niti sam uvredio, niti povredio. Ja samo sam novinar koji je profesionalan i koji postavlja pitanja onakva kakva jesu u skladu sa dešavanjima zadatim. S drugim roditeljima, porodicama, partnerima naših učesnika nemam taj problem. Da li je ljuta? Ne znam. Žao mi je ako jeste. Opet, njen problem. Nisam joj adresa ja, nažalost, nego kćerka ili možda neko drugi. Jednom sam je doduše prešao. Jednom sam je zeznuo. Pozvao sam je sa nepoznatog broja, zapravo sa broja svoje koleginice. Javila se, ali kada je čula da sam ja otprilike bilo tu, tu, tu, tu, tu. U tunelu sam i nešto krči. Nismo se od tada više čuli.

Sa druge strane Darko je u kontaktu sa Danetom.

Prepiska koja je sve šokirala:

1/6 Vidi galeriju Prepiska Sofije i Daneta (70) Foto: Printskrin Pink

- Mnogo puta sam se čuo sa njim, zapravo dopisivao. Kontaktirao sam ga kada se nešto desi u “Eliti”, kada Sofija nešto izjavi, pa ga pitam za izjavu. On nekad hoće da nešto kaže, nekad ne. Mnogo puta se on meni sam javljao gde je izražavao nezadovoljstvo, bes i tugu, ali više neko razočaranje zbog svega toga što je doživeo da Sofija sa kojom je imao odnos takav kakav je imao i kako nam je on ispričao da od nje doživi sve te ružne reči, uvrede, provokacije, omalovažavanje na svakom mogućem nivou. On je čovek povređen, ljut i razočaran. Znam da je jako ljut i često mi negde najavljuje zapravo da ovo nije sve, da je ovo do čega smo za sada došli i što smo do sada videli “mala maca”, u odnosu na sve ono što bi on na primer imao da kaže ili što bi rekao što bi izneo u javnost. Ali on za sada to ne želi da uradi, bar ne u toj meri. Čini se da ne želi možda da ide do kraja. Ono što on priželjkuje jeste to živo suočavanje sa njom oči u oči. Tada, kaže on, bi rekao sve što ima i sve kako jeste. Sada, da li će do toga doći i kada, ne znam.

Gledaocima se čini i da je Terza besan što je sebi dozvolio da zbog Sofije izgubi Milicu sa kojom je dobio dete.

- Ko ga šiša? Tražili ste - gledajte. Pogrešna procena, izbor, pogrešna odluka. Šta se radi? Ja razumem da bi sad on počupao kosu sa glave, ali vreme ne može da se vrati. Ono što ja vidim i što mi je negde i rekao jeste da je jako besan, ljut, razočaran. Kockao se, a nije dobio džekpot, nego je izgubio. Izgubio je porodičnu idilu. Možda i ne bi bila idila, možda bi se on i Milica raskantali što se kaže i mimo Sofije. To ne znamo, ali izgubio je dragocene prve trenutke sa detetom. To nikad u životu neće moći da vrati. Izgubio je te prve zubiće, prve reči, prve Barbarine korake, opremanje dečije sobe, kupovinu kreveca. To su stvari koje ostaju za ceo život. I on sada kada bude izašao kada bude video Barbaru, to je neko potpuno drugo dete. Mislim, ne drugo dete, isto je dete, ali prolazi vreme. Ona, ona menja navike, deca rastu. Tako da znaš greota je, greota je, ajde kao mislim, ne postoji neka cena koja to može da plati, ali što se kaže ajde da mu se ta druga ljubav sa Sofijom na primer ostvari, da je stvarno to nešto bilo dragoceno, vredno tolike žrtve pa neko možda da kaže i “ajde”, al opet, ne treba da se uradi na takav način. Ali on je mnogo toga dao i uložio, ništa dobio nije. Otkriću vam meni je on u Šiša baru, pošto imamo minut slobodnog vremena, dok nas Dušica ne najavi. On je mene možda prvi ili drugi put posle tih nekih pitanja novinara pitao: “Brate, što mi ništa rekao?” Zna da ne smem ništa da mu kažem, ali kao brate, “što mi nisi rekao nego ispadam budala i majmun sve ovo vreme.” Ja rekoh: “Šta da ti kažem? Nije na meni. To je strogo zabranjeno nama da se uplićemo na taj način ili da odajemo neke informacije.”

Darko je progovorio i o odnosu Maje i Asmina.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscrean, Printscreen, ATAIMAGES

- Haotična i tenzična situacija. I oni me nerviraju. Nervira me kad ih vidim na pitanjima novinara i kaže Asmin: „Maja se promenila.” Pitam: „Od kad?“, a on kaže: „Pa od pre nekoliko sati kad je napunila 30 godina.“ Nisam imao vode da se polijem opet. Maja takođe kaže isto. Vrte se u krug kada treba da se izjasne o svojim problemima, a kada treba da ih prave, tu su još elokventniji. Tu im je vokabolar vrlo obogaćen novim psovkama, epitetima... Nije im dobar odnos. Toksičan je. Loš je. Na lošim temeljima, osnovama. Želim im kao i svima da se unormale i da to bude kako treba. Nisam optimističan. Više je ona ljubomorna nego on, mada i on je. I on drami ljubomoriše. Oni ne mogu da raskinu vezu kada on poželi, jer ona ne da. Raskid nije opcija dok ona to ne odluči. Tu su ultimatumi, zabrane, vređanja, psovanje porodica, omalovažavanje, degradiranje na svakom mogućem polju i po svakom mogućem osnovu. Meni se to ništa ne dopada - rekao je on, a na pitanje da li je Maji Asmin igra, kaže:

- Mislim da ih u tom odnosu mnogo više drže sujeta, ponos, ego i te neke stvari od emocije. Siguran sam da ima ona neku vrstu emocije koja se uvećala i sazrela, ali mislim da sve ovo prethodno što sam nabrojao ima primat u odnosu na ovo.

Ipak, u celom tom odnosu mnogi posmatraju kako će i šta uraditi Stanija.

- I ona mi deluje povređeno, priznala je da joj nije svejedno, da joj teško pada kada vidi u istom prostoru svog bivšeg verenika i bivšu drugaricu. Svakako da ima tu te ženske sujete i tog prkosa, ponosa. To je udar na sujetu, na ego, na komplekse. A da li pati, pa mislim da je tu više bes i ono pitanje: „Šta sam ja sebi dozvolila, šta sam ja doživela, kakav sam pogrešan izbor načinila?”

Mnoge zanima da li će nešto biti između Stanije i Anđela i kako to njemu deluje kada ih vidi uživo.

- Pa ovako vizuelno, fizički, “zašto da ne”. Mislim da, da tu može da prođe, ali čini mi se da se energetski nisu u potpunosti poklopili, a možda su i pritisak izvršili drugi ukućani koji su im pratili svaki korak, analizirali. Mislim da ako do sada nisu ušli u neku vezu, nema od toga ništa ni do kraja. Ali opet, puni su iznenađenja, ništa me ne bi začudilo.

Ipak, Darko koliko god bi trebalo da ostane suzdržan zbog uloge koju ima pred ukućanima, on se ne libi da javno kaže svoje mišljenje o situacijama u rijalitiju.

- Ako me pitaš da li je normalno da Sofija bude u virtuelnoj vezi kako je rekla potom i da se ljubi sa čovekom i da prizna da to radi samo isključivo zarad materijalne koristi kao što je problem. Meni to nije normalno. Sofija mi je draga, ja je gotovim. Ali ako me pitaš da li ja mislim da je to normalno, nije normalno. Ako me pitaš da li je meni normalna njena izjava da bi to danas uradila ne svaka druga, nego svaka devojka, meni to nije normalno. Pustiš u kuću da ti prespava neko od 70 godina koji je tvoj fan. Ne znam šta da kažem.

Otkrio je i šta misli o Aneli i njenom odnosu sa Filipom, da li ona zapravo ne može da bude bez partnera ili se zaista nešto dogodilo sa ovim cimerom.

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Izgleda da ne može, ali mislim da će morati zato što je sad neka tenzija između nje i Filipa. Ne znam da li će ispeglati odnose, ja bih voleo jer vidim da jedno drugom jako prijaju i vrlo su mi interesantni kada su zajedno. Slatki su i imaju stvarno neku energiju. Ona je njega negde razbudila i odradila na neki način i on nju. I Aneli jeste onako i mazna. Zna da bude i “veštičara”, da tako kažem, da skače da, da vrišti, ali zna i da bude manja od makovog zrna, umiljata. Ima ona tu neku harizmu i energiju. Ja nju iskreno volim da gledam u emotivnim vezama zato što tu ima preslatkih, super momenata, romantičnih, slatkih, zabavnih. Ima i haotičnih - svađa, ljubomorisanja i tu vidimo njen ful potencijal. Kada je sama, uglavnom je sama protiv svih i ratuje onako sa pola ili celom kućom. Ne zove ona za džabe sebe lavicom.

Anđela i Gastoz su opet su zajedno napolju, iako malo malo raskidaju ali i dalje važe za jedan od parova rijalitija koji budi interesovanje javnosti.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite“, uplovili su u mirnu luku Foto: Kurir

- Neka su. Ako im je lepo, meni je još lepše. Jeste čudno zato što im je odnos išao iz krajnosti u krajnost, modifikovao se i menjao mnogo puta za kratko vreme, ali ako su oni rešili sve šta su imali i raščistili šta je trebalo i spustili loptu, šta god. I ako su sada našli mir i shvatili da ipak im je najlepše kada su zajedno i da se vole, da su zaljubljeni, ko šta tu može da ima protiv, tako da pozdrav za njih. Vidim na Instagramu da su zajedno, da skitaju, da su išli u Crnu Goru, bili u Beogradu na nekoj žurci, tako da sve pet.

Kurir.rs/Blic