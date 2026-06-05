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Rijaliti učesnica Maja Marinković požalila se cimerima u "Eliti" da je od Aneli Ahmić dobila čak 15 tužbi.

Foto: Printscrean

Njihov turbulentan odnos već duže vreme privlači pažnju javnosti, a najnovije Majine tvrdnje dodatno su podgrejale interesovanje gledalaca i pokrenule brojne komentare.

Tokom razgovora sa Bora Santana i Asmin Durdžić, Maja je otvoreno govorila o sudskim sporovima koje vodi sa Aneli, iznoseći detalje koji su izazvali burne reakcije kako među učesnicima, tako i na društvenim mrežama.

Prema njenim rečima, do sada je od Aneli Ahmić dobila čak 15 tužbi, dok ona lično nije pokretala nijedan postupak protiv svoje rijaliti rivalke.

- Dobila sam 15 tužbi od Aneli. Ja nju nisam tužila nijednom, ali ozbiljno razmišljam da podnesem kontratužbu - rekla je Maja tokom razgovora.

Njena izjava iznenadila je prisutne, a Bora Santana i Asmin Durdžić uključili su se u diskusiju komentarišući aktuelna dešavanja i odnose među učesnicima rijalitija.

Ove tvrdnje dolaze nakon niza javnih sukoba i međusobnih optužbi koje su Maja Marinković i Aneli Ahmić iznosile jedna na račun druge tokom prethodnog perioda. Njihov odnos već mesecima izaziva pažnju publike, a svaka nova izjava dodatno podstiče komentare na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda Maja Marinković danas u "Eliti" slavi svoj 30. rođendan. U dvorištu imanja u Šimanovcima je prava slavljenička atmosfera. Foto: Pink

"Ne planiram porodicu sa njim"

Maja i Asmin svađa:

- Treba oboje, ali ne možemo da se menjamo. Kako ja da promenim svoj karakter u 30 godina? Ne mogu da ti pričam ovde šlagere i da ti glumim budalu, ja uvek pričam iskreno - izjavila je Maja, pa dodala rečenicu kojom je šokirala javnost:

- Ne planiram porodicu ili nešto ozbiljno jer sam tog stava, ali ne znači da veza ne može da nam bude lepa.