UZELA PARE UNAPRED, A SAD KUKA! Maja Marinković iznela detalje sukoba sa Aneli koji traje mesecima
Rijaliti učesnica Maja Marinković požalila se cimerima u "Eliti" da je od Aneli Ahmić dobila čak 15 tužbi.
Njihov turbulentan odnos već duže vreme privlači pažnju javnosti, a najnovije Majine tvrdnje dodatno su podgrejale interesovanje gledalaca i pokrenule brojne komentare.
Tokom razgovora sa Bora Santana i Asmin Durdžić, Maja je otvoreno govorila o sudskim sporovima koje vodi sa Aneli, iznoseći detalje koji su izazvali burne reakcije kako među učesnicima, tako i na društvenim mrežama.
Prema njenim rečima, do sada je od Aneli Ahmić dobila čak 15 tužbi, dok ona lično nije pokretala nijedan postupak protiv svoje rijaliti rivalke.
- Dobila sam 15 tužbi od Aneli. Ja nju nisam tužila nijednom, ali ozbiljno razmišljam da podnesem kontratužbu - rekla je Maja tokom razgovora.
Njena izjava iznenadila je prisutne, a Bora Santana i Asmin Durdžić uključili su se u diskusiju komentarišući aktuelna dešavanja i odnose među učesnicima rijalitija.
Ove tvrdnje dolaze nakon niza javnih sukoba i međusobnih optužbi koje su Maja Marinković i Aneli Ahmić iznosile jedna na račun druge tokom prethodnog perioda. Njihov odnos već mesecima izaziva pažnju publike, a svaka nova izjava dodatno podstiče komentare na društvenim mrežama.
"Ne planiram porodicu sa njim"
Maja i Asmin svađa:
- Treba oboje, ali ne možemo da se menjamo. Kako ja da promenim svoj karakter u 30 godina? Ne mogu da ti pričam ovde šlagere i da ti glumim budalu, ja uvek pričam iskreno - izjavila je Maja, pa dodala rečenicu kojom je šokirala javnost:
- Ne planiram porodicu ili nešto ozbiljno jer sam tog stava, ali ne znači da veza ne može da nam bude lepa.