"ISKORIŠĆENA SAM I OSTAVLJENA" Anita otkrila otkrila sve detalje raskida s Anđelom: Lomio mi je stan, sve je bilo u staklu, spomenula i Terzinu Milicu
Stanarka rijaliti kuće "Zadruge 9 - Elite" Anita Stanojlović danas je u Odabranima nominovala poslednja, a tokom svog govora - značajno je "udarila" i na nekadašnjeg izabranika, Anđela Rankovića.
- Ljudi ovde rade svašta; ako se pominje porodica, moju su najviše dirali, ja sam saznala da imam i dalje podršku, pa neka objave sve od prvog dana šta su meni sve pričali, šta mi je urađeno, kako su mi pretili, sve od prvog do poslednjeg dana, treba da se pripremite za kraj. Imam dosta osoba koje bih nominovala. To su Dača, Kačavenda, Bebica, Anđelo, a ja ću nominovati njega - počela je Anita, pa dodala:
Anita trudna s Lukom:
"Iskorišćena sam, ostavljena..."
- On je ušao taktički u sedmicu; iskorišćena sam, ostavljena kad je legao honorar, ja sam okačila "stori", ali sam ga skinula. Uroš zna da postoji snimak.
- Luka je sad rekao da je trebalo da nominuje Staniju, da bi otišla u izolaciju sa Filipom... Boli, boli Filip - dobacila je onda Aneli Ahmić, ali Anita se ni tada nije zaustavljala.
- Ušao je ovde spreman da me zgazi, lomio mi je stan, sve je bilo u staklu, ja sam posle krečila, malterisala, komšije su se žalile zbog buke... Sve ću ja to potvrditi napolju. Rekla sam za njega i Milicu, ja ću taj snimak objaviti, ne mogu foliranti da se provuku. Tvrdim kako mi je rečeno, da je pisao Milici Veličković, da joj je slao polni organ, da je imao intimni razgovor; ja nisam loša, nego se ljudi igraju sa mnom - poručila je Stanojlovićeva.
Skandalozni detalji
Podsetimo, Anita Stanojlović našla se u centru skandala, kada je tokom dočeka 2025. godine došlo do njenog žestokog sukoba s njenim bivšim dečkom, Anđelom Rankovićem u jednom prestoničkom lokalu. Rijaliti učesnica se tada oglasila za Kurir i otkrila sve detalje.
- Provela sam pola dana u policiji, jer se Anđelo uplašio mojih sinoćnih storija, na kojima sam napisala da sam uspela da povratim informacije iz telefona koji mi je ne razbio, nego u bukvalnom smislu smrvio, gde su ljudi u servisu mislili da je telefon pregažen kolima, u takvom stanju je bio. Iz straha šta mogu da objavim iz svog telefona, jutros me prijavio policiji za događaj od 31.12 i za navodno uznemiravanje i proganjanje njega, samo što sam došla u lokal u kome je bio i sedela za svojim stolom. Lomljenje telefona nije spomenuo u svojim optuzbama, ali zato je tu policija i advokati koji će ceo ovaj slučaj preuzeti od sada. Poneo se kukavički, bezobrazno, vulgarno, agresivno i dokazao je da je sve samo ne neki beogradski šmeker i gospodin kako je sam sebe nazivao. Toliko za sada - poručila je Stanojlovićeva.