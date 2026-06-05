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Stanarka rijaliti kuće "Zadruge 9 - Elite" Anita Stanojlović danas je u Odabranima nominovala poslednja, a tokom svog govora - značajno je "udarila" i na nekadašnjeg izabranika, Anđela Rankovića.

- Ljudi ovde rade svašta; ako se pominje porodica, moju su najviše dirali, ja sam saznala da imam i dalje podršku, pa neka objave sve od prvog dana šta su meni sve pričali, šta mi je urađeno, kako su mi pretili, sve od prvog do poslednjeg dana, treba da se pripremite za kraj. Imam dosta osoba koje bih nominovala. To su Dača, Kačavenda, Bebica, Anđelo, a ja ću nominovati njega - počela je Anita, pa dodala:

Anita trudna s Lukom:

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

"Iskorišćena sam, ostavljena..."

- On je ušao taktički u sedmicu; iskorišćena sam, ostavljena kad je legao honorar, ja sam okačila "stori", ali sam ga skinula. Uroš zna da postoji snimak.

- Luka je sad rekao da je trebalo da nominuje Staniju, da bi otišla u izolaciju sa Filipom... Boli, boli Filip - dobacila je onda Aneli Ahmić, ali Anita se ni tada nije zaustavljala.

- Ušao je ovde spreman da me zgazi, lomio mi je stan, sve je bilo u staklu, ja sam posle krečila, malterisala, komšije su se žalile zbog buke... Sve ću ja to potvrditi napolju. Rekla sam za njega i Milicu, ja ću taj snimak objaviti, ne mogu foliranti da se provuku. Tvrdim kako mi je rečeno, da je pisao Milici Veličković, da joj je slao polni organ, da je imao intimni razgovor; ja nisam loša, nego se ljudi igraju sa mnom - poručila je Stanojlovićeva.

Skandalozni detalji

Podsetimo, Anita Stanojlović našla se u centru skandala, kada je tokom dočeka 2025. godine došlo do njenog žestokog sukoba s njenim bivšim dečkom, Anđelom Rankovićem u jednom prestoničkom lokalu. Rijaliti učesnica se tada oglasila za Kurir i otkrila sve detalje.

1/9 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Screenshot, Printscreen YouTube