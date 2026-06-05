Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom jedne od svađa Aneli Ahmić uputila je gnusne uvrede Tanji Stijelji Boginji, za koju svi znaju da nema roditelje, koje je tragično izgubila u detinjstvu.

Zbog reči koje je Aneli izgovorila naišla je nažestoku osudu javnosti, s obzirom na to da Boginji udara na najmračnije traume.

- Blatiš druge majke zato što nemaš majku - izgovorila je Ahmićka koja uputila 15 tužbi Maji.

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Iako Boginja nije reagovala na ove uvrede i ostala je uzdržana, Aneli je nastavila sa vređanjem i to na veoma niskim frekvencijama.

Pogledajte dodatni snimak: