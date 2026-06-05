Aneli Ahmić naišla na osudu javnosti zbog uvreda upućenih Tanji Stijelji Boginji, koja je izgubila roditelje u detinjstvu.
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Tokom jedne od svađa Aneli Ahmić uputila je gnusne uvrede Tanji Stijelji Boginji, za koju svi znaju da nema roditelje, koje je tragično izgubila u detinjstvu.
Zbog reči koje je Aneli izgovorila naišla je nažestoku osudu javnosti, s obzirom na to da Boginji udara na najmračnije traume.
- Blatiš druge majke zato što nemaš majku - izgovorila je Ahmićka koja uputila 15 tužbi Maji.
Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
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Iako Boginja nije reagovala na ove uvrede i ostala je uzdržana, Aneli je nastavila sa vređanjem i to na veoma niskim frekvencijama.
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