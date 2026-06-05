Slušaj vest

Reper Vojaž objavio je fotografiju na kojoj je gomila novca i sat luksuznog brenda, ali je njegov pokušaj da se okiti tuđim perjem brzo raskrinkan.

Nakon što se izblamirao snimkom iz studija na kom peva uživo, Mihajlo Veruović Vojaž se ponovo javno obrukao.

Reper koji se redovno hvali raskošnim stilom života, luksuznim automobilima i skupim staovima, na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj se vidi gomila novca i sat skupocene marke.

Vojaž se izblamirao
Foto: Printscreen

Međutim, ubrzo nakon njegove objave usledio je obrt. Pojedini korisnici društvenih mreža primetili su da im fotografija deluje poznato, a jednostavnom pretragom interneta brzo su otkrili i zbog čega.

Naime, reč je o fotogrfiji koja internetom kruži već nekoliko godina i koja je već bila dostupna na drugim internet stranicama.

Svi šokirani

Na društvenim mrežama odmah su počeli da se nižu komentari šokiranih pratilaca.

Vojaž se pojavio na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

"Jaoj ovo je toliko krindž. Ja ne razumem jel on lik normalan da ovakvo nesto objavi kao da mi nemamo google i pinterest", "Kako je jadan", "Užas"... bili su samo neki od komentara na društenoj mreži Iks.

Vojaž se zasad nije javno oglašavao povodom navoda da je fotografija preuzeta sa interneta.

kurir / informer

Ne propustiteStarsVOJAŽ I NUĆI ZARATILI? Reper otkrio šta se zapravo desilo između njih dvojice: Razdvojili smo se jer je...
Nucci Vojaž Igor Panić Nući Mihajlo Veruović Vojaž
StarsGOCA TRŽAN UHVAĆENA U ZAGRLJAJU POZNATOG MUŠKARCA! Razmenili nežnost pred svima: Evo ko je on (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-03-27 at 20.50.50.jpeg
StarsKRAJ ERE TREPERA! Folk pevačice preuzele tron: Jutjub pokazao ko je stvarno najjači
nataša bekvalac milica pavlović ceca ražnatović tea tairović
Stars"ĐOKSA NIJE VOJAŽEV NIVO" Baka Prase stao na stranu repera, pa izneo javno svoj stav o svađi koja je uzburkala medije! Smatram da je bilo... (VIDEO)
vojaz-baka-prase.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

26:27
STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija