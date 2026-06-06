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Voditeljka Dragana Kosjerina godinama je sastavni deo Javnog servisa Srbije i jedno od omiljenih TV lica. Iako mnogi prate njen rad, malo ko zna detalje o njenom obrazovnom putu koji nije bio pravolinijski.

Kao tinejdžerka se bavila manekenstvom, a veliki san joj je bio da postane stomatolog, profesija kojom se danas bavi njen suprug Bojan Perduv. Prateći taj san, Dragana Kosjerina je prvo završila Zubotehničku školu u Beogradu.

Ipak, nakon srednje škole odlučuje se za promenu pravca i pokušava da upiše psihologiju na Filozofskom fakultetu. Međutim, kako nije uspela da prođe prijemni ispit, voditeljka je bila prinuđena da napravi pauzu od jedne godine.

1/11 Vidi galeriju Dragana Kosjerina važi za jednu od naših najlepših voditeljki Foto: Printscreen/Instagram

Nakon pauze, Dragana je uspešno upisala Fakultet za kulturu i medije na "Megatrendu", ali se njeno akademsko usavršavanje tu nije zaustavilo. Kasnije je i magistrirala na UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment, i to na temu "Uloga javnog medijskog servisa u očuvanju, promociji i kreiranju kulturnog nasleđa".

Mirka umesto Kosjerine

Inače, glumica Mirka Vasiljević od septembra bi mogla da se nađe na poziciji voditeljke popularnog kviza "Ja volim Srbiju" umesto Dragane Kosjerine koja je do sada bila na toj poziciji.

- Radila sam već jednu emisiju kao voditeljka "Ja volim Srbiju", već smo imali jedno snimanje, i negde je plan da već od septembra meseca vidimo kakav je plan za narednu sezonu - rekla je Mirka za Srbija Danas.

Podsetimo, tri popularne emisije više nisu na programskoj šemi RTS-a: "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".

Na novoj programskoj šemi neće više biti mesta za formate ovog tipa.