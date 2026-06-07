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Tea Tairović u okviru turneje održala je koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu. Tea je u nikad glamuroznijem izdanju izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.

Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a zajedno sa njom pevali su ovu, ali i ostale numere sa ovog albuma.

Jedan od najlepših trenutaka večeri dogodio se kada je pevačica od publike dobila na poklon čuveni pirotski ćilim, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada. Nakon uspešnog koncerta i rekordne posećenost, Tea je sa pripadnicima sedme sile razgovarala o uspešnom koncertu i otkrila impresije.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva



Dobila si specijalan poklon, da li možeš da nam otkriješ o čemu se radi?

- Ovo je uramljeni pirotski ćilim, koji je simbol ovog grada, mogu da kažem da će se sigurno naći na zidu u mom stanu. Bila sam veoma iznenađena kada sam ovo dobila i veoma ganuta tim gestim. Po prvi put sam u Pirotu, odnosno nastupam ovde po prvi put.

00:45 Teu ogrnuli ćilimom Izvor: Privatna arhiva

Da li si probala čuvenu pirotsku peglanu kobasicu i kačkavalj?

- Poneću to kući. Pred nastup smem da jedem samo laganu hranu, da bih mogla da nastupam.

Retkost je da kada neko izbaci album, da publika zavoli gotovo svaku pesmu i da svi pevaju kao jadan, kakav je osećaj jer je tvoja publika zavolela sve tvoje pesme i svaka je hit?

- Osećaj je fenomenalan. Volim da zastanem kada čujem da svi pevaju u glas, da taj momenat zadržim u sećaju i veoma sam ponosna na to. Najviše sam zahvalna svojoj publici i Bogu jer sam to doživela. Imaću čega da se sećam za mnogo, mnogo godina.

Koncert je trajao duže od dva sata, nisi pravila pauzu, sve vreme si igrala, kako?

- Nemam osećaj za vreme. Često mi se dešava, to večeras nije bio slučaj, ali neretko se desi da mi organizatori signaliziraju kraj, to se sad nije desilo. Večeras se nisam izuvala da se ne bih prehladila, ali sam muški izdržala.

Tvoja publika je u razdoblju od sedam do sedamdeset sedam godina, kako je kad vidiš i da tvoja najstarija publika peva ''Bonitu''?

- Publika sama odlučuje šta želi i koga želi da sluša. Hitovi se sami dešavaju, jer ih publika odabere. Da mi pevači znamo šta će biti hit, samo bi ih nizali.

02:03 koncert Teee Tairovic u Pirotu Izvor: Privatna arhiva

Izbacila si tri albuma za godinu dana, da li ćeš praviti pauzu i moće li se očekivati koncert na Ušću?

- Treći album za godinu dana, to zvuči baš mnogo. Što se Ušća tiče, volela bih da se to desi, naravno. Imala sam dosta ponuda od raznoraznih organizatora, kada je reč o Areni, ali sam izrazila želju da naredni koncert u Beogradu bude na otvorenom. Taš, Ušće...ne znam, ali imam u vidu da će to biti na otvorenom. Želim da ispunim sve svoje fantazije o tome, kada je reč o koncertu u Beogradu.

Spominjalo se da ćeš konkurisati za pesmu koja će nas predstavljani na narednoj Evroviziji, da li ti planovi još uvek važe?

- Publika je ta koja će da odluči, ne bih ja sebe da namećem. Ukoliko, tokom kreativnog stvaranja napravim pesmu poput ''Bonite'' ili pesme ''Ker finansijer'', sigurno ću se pojaviti. Ono što mogu da najavim, to je mala verzija, kompilacija balada, koju bih uradila za svoju dušu, žensku dušu. Sve što radim je za žensku dušu.

10:58 Tea Tairović Izvor: Kurir

Dostigla si ogroman uspeh i veliku popularnost, da li se iz ove perspektive, setiš svojih početaka, kada je izašla pesma ''Hade'', koja je doživela veliku ekspanziju?

- Veoma često se setim, da. Volim da se priseća, naročito kada nešto ne ide kako sam zamislila. Dosta ljudi srećem sa tog svog puta, koji me prisećaju na to. Volim da se podsetim tih ljudi i vremena. Samo to može da nam pokaže razvoj i rast.

Da li te je vreme promenilo?

- Ako kažem da nije, slagaću, jer se samo budala ne menja. Ako kažem da jesam, može da se protumači da sam se ja u celosti promenila i menjala to što jesam. Promenila sam se na bolje, verujem više u talenat i kreaciju.

Tvoj suprug Ivan te redovno prati na nastupima, da li postoji nešto što mu smeta?

- Kašnjenje je to što mu najviše smeta, da. Kod mene uvek ima vremena za sve, a kod njega ne. Nervira ga moje kašnjenje.

1/7 Vidi galeriju Tea Tairović na medenom mesecu Foto: Privatna arhiva

Kome si najzahvalnija na svom uspehu?

- Hvala Bogu, naravno. Bog je u svima nama, zato i treba da budemo zahvalni i sami sebi.

Često si govorila o proširenju porodice, da li bi to možda planirala shodno karijeri kada ide koncert, album, pesme, ili bi se spontano desilo?