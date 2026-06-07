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Džejla Ramović važi za jednu od najlepših pevačica mlađe generacije, a na društvenim mrežama često objavljuje uspomene sa svojom majkom.

Lepotu nasledila od majke

Njena mama, Edita, izuzetno je lepa plavuša čije modno umeće često oduševljava, a po mišljenju mnogih, zna i da zaseni svoje ćerke Lejlu, Šejlu i Džejlu.

1/8 Vidi galeriju Džejla Ramović Foto: Printscreen/Instagram

Da je njihova lepota zaslužna genetika, potvrđuje i činjenica koliko je njihova majka šarmantna i negovana. Svaki put kada se oglasi, Edita dobija mnoštvo komplimenata u kojima joj pratioci poručuju da izgleda sjajno i da je veoma elegantna i sofisticirana dama.

Problemi sa policijom

Džejla Ramović nedavno je bila u žiži javnosti zbog problema sa zakonom.

Džejla krajem prošle godine doživela pravu dramu kada je u novembru sa svojim bendom privedena nakon nastupa u Severnoj Makedoniji. Iako u javnosti važi za mirnu i "finu devojku", Džejla Ramović je nedavno otkrila sve detalje ovog nemilog događaja i agonije koja je trajala čitavih 12 sati.

1/5 Vidi galeriju Džejla Ramović progovorila o Mariji Šerifović i Jovani Pajić Foto: Pink

Džejla Ramović je potvrdila da su navodi o njenom privođenju tačni, te je objasnila da je do celog problema zapravo došlo zbog tuđih organizacionih propusta i nesporazuma.

- Da, istina je. To je meni najbolji naslov do sada za moju karijeru. Fina, fina, fina… Džejla Ramović pa privedena. Ja sam se toliko tome smejala - ispričala je nedavno pevačica kroz smeh u emisiji na Radiju S.

Situacija nije bila bezazlena

Međutim, odmah je naglasila da situacija u tom trenutku nije nimalo bila bezazlena.

- Nije uopšte bilo smešno, cela situacija bila protiv nas, a sve smo uradili što je trebalo i što je bilo do nas. Mi smo u pritvoru bili 12 sati, stvarno je bilo previše. Policajci su bili super prema nama. Do jednog momenta nam je bilo smešno, ali kako je vreme prolazilo obuzimala nas je neizvesnost - bila je iskrena Džejla.

1/5 Vidi galeriju Marija, Džejla, Jovana, Miomir, Andreana, Kaća i Gobeljić izgradili školu za decu u Africi Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Milica Lotina

Kako je Džejla istakla, ona i njen bend su ispoštovali sve obaveze sa svoje strane i imali sve neophodne dozvole, a do drame je došlo zbog nesporazuma i grešaka organizatora. Zbog tuđih propusta, pevačica i muzičari su morali da provedu u policiji sate i sate.