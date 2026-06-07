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Aneli Ahmić je nedavno čula da se Bora Santana odlično razume u numerologiju, pa ga je odmah kontaktirala kako bi više pričali o toj temi.

Glavni razlog za poziv bila je njena ćerka Nora – Aneli je želela da čuje Boraovo mišljenje i savete vezane za budućnost i karakter svoje naslednice.

Međutim, problem je nastao kada se Aneli, čija se majka nedavno oglasila, nije mogla setiti tačne godine kada je Nora rođena. U prvi mah je rekla da je njena ćerka došla na svet 2023. godine, ali je Bora brzo ispravio da to nije moguće, jer bi, prema toj godini, Nora imala tek tri godine.

Aneli je potom neko vreme pokušavala da se presabere i konačno seti prave godine rođenja svoje ćerke, dok je Bora strpljivo čekao da se situacija razjasni.

Ovaj, na prvi pogled zabavni momenat, pokazuje koliko čak i poznate ličnosti mogu imati lapsuse kada je reč o osnovnim detaljima iz svog života, a Aneli i Bora su sve vreme razgovarali s osmehom, uz laganu dozu šale i zabave. 

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20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv