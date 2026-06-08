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Nakon što je Dejan Petrović javno izneo tvrdnje da je njegova ćerka Jovana povređena u sukobu i da je za incident odgovoran brat poznatog MMA borca Marka Bojković, slučaj je privukao veliku pažnju javnosti.

Prema njegovim navodima, Jovana je nakon incidenta zatražila lekarsku pomoć i slučaj prijavila policiji.

Kako je izjavio muzičar, napadač na njegovu ćerku je privede u policiju.

Kako se može videti na društvenim mrežama, profil brata MMA borca je zaključan i on neodoljivo podseća na Marka.

Foto: Društvene Mreže

Devojčica nosi kragnu

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo - rekao je Petrović.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Brutalan napad i pretnje

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci.

Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..."

U jednom momentu jedan od njih, kako je navela, za koga je kasnije saznala da se radi o bratu MMA borca, navodno je prišao i obratio im se rečima: "Ku**e, pocepaću Vas! Je***u vam mater!", što je ponovio nekoliko puta i tada joj je zadao udarac šakom u predelu vrata.

Oglasio se MMA borac

Bojković je tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoje viđenje događaja i najavio da će, kako tvrdi, uskoro objaviti dokaze koji će rasvetliti čitav slučaj.

Foto: Printskrin/Instagram

- Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznete u medijima od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović. Sutra će uslediti veliki medijski kontraudar i razotkrivanje svih laži, nameštanja meni i mojoj porodici, kao i umešanosti svih po imenu i prezimenu, sa sve dokazima od Užica, preko Beograda do Dubaija - napisao je MMA borac.

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MMA BORAC DAO IZJAVU POLICIJI

Bojković je pričao da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, izvesni Marković, koji je na odsluženju zatvorske kazne i da je višestruki povratnik, započeo napad na njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović slikale sa njim i njegovim bratom. Marković je mislio da se neko udvara njegovoj devojci Jovani i tada je počeo napad na njih.

Bojković je u policiji dao izjavu gde je detaljno opisao šta se desilo te večeri kada je došlo do incidenta u Užicu.

Naime, on je u policiji izjavio da je lično pokušao da smiri celu situaciju rekavši da nema potrebe za problemima, međutim kako je tvrdio, Marković je pretio da će ih izbosti nožem, dok se Jovana pozivala na najviše državne funkcionere i navodila da su to prijatelji njenog oca.

Marko Bojković je rekao da je Marković krenuo na njega i njegovog brata koji ga je odgurnuo. Potom je Jovana krenula na njega i nju je odgurnuo, nakon čega je reagovalo obezbeđenje. Oni su nakon toga izašli napolje, a Jovana je po njegovim tvrdnjama nasrtala na brata MMA borca ponovo se pozivajući na najviši državni vrh i kuma njenog oca.

Foto: Isntagram

Marko je rekao da je Jovana njegovog brata izgrebala po licu, a on ju je tada još jednom odgurnuo. Potom je njen dečko, dotični Marković, sa svojom ekipom i stao ispred njegovog auta i pretio da će ih sve pobiti, nakon čega je došla policija i zaštitila ih je.

Bojković je sutradan dobio poziv od policije, dao je izjavu i objasnio svoju stranu priče. Jelena je podnela prijavu protiv brata MMA borca, a kako je on kaže, posle 10 sati je otišla na pregled kod lekara.