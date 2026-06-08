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Ana Radulović ogolila je dušu i progovorila o svom braku, razvodu, ali i prijateljstvu sa bivšim bračnim parom Gogom i Markom Gačićem.

Voditeljka je progovorila o šuškanjima da se odaljila od Goge i da je ona njenom bivšem mužu svašta pričala.

"Delovali su savršeno"

- On se nije družio puno sa kolegama. Deni Boneštaj je naš kućni prijatelj, Sloba Đurković. Dolazili su Marko i Goga Gačić, kao i mi kod njih. Kad sam čula vest da se razvode, bila sam u šoku. Oni su delovali savršeno, Goga njegove roditelje zove "mama i tata". Goga i ja smo se baš družile, viđala sam ih stalno, ne znam šta se tu desilo - pričala je Ana za full screen media i dodala:

Odnos sa Gogom

- Videle smo se skoro, slavili smo sinu rođendan, bila je. Bile smo i nedavno na ručku. Jedno vreme se nismo čule, ali ja sam mnogo radila, nisam se viđala sa kim. Te priče da je ona Mirčetu pričala da ću ja da odlepršam i odem, sve i da je tačno, ne zameram joj. Na kraju je tako i ispalo.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

"Dva smo sveta različita"

Voditeljka je iskreno pričala i o odnosu sa bivšim suprugom i periodu razvoda.

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Mi smo dva sveta različita. Super smo funkcionisali kao roditelji, ja sam mnogo radila, i noćne smene, neko to sve ne bi razumeo. Ali, nije bilo onog najvažnijeg, ljubavi. Falilo je to nešto. Nije bilo više zaljubljenosti. Mislim da smo oboje bili svesni svega, nismo ni pričali o tome, ali jednog dana smo morali da se suočimo. Pričali smo na kraju i shvatili da ne idemo u dobrom smeru. Videla sam da nije srećan sa mnom. Te priče da sam ga varala nisu istina. Svašta su pričali za mene, ali i ja sam čula svašta da njega... Mislim da me nije varao - govorila je Ana za full screen media.