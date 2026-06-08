Slušaj vest

Jovana Petrović, ćerka našeg poznatog muzičara Dejana Petrovića, iznela je teške optužbe za fizičko nasilje protiv brata MMA borca Marka Bojkovića, tvrdeći da je pretrpela batine od njega.

Ništa nije slutilo na problem

Prema nezvaničnim informacijama, ova osamnaestogodišnjakinja je nadležnim organima prijavila da se incident dogodio u noći između petka i subote. Ona navodi da ju je tom prilikom fizički napao mladić koji je u javnosti poznat kao brat uspešnog sportiste.

Pre nego što je došlo do incidenta, Jovana je na društvenim mrežama delila video-snimke iz kuće na kojima se čuju aktuelni domaći muzički hitovi.

Marko Bojković dao izjavu u policiji

Kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, MMA borac Marko Bojković je pozvan na informativni razgovor i saslušan je u policijskoj stanici. Nadležni organi su priveli i njegovog brata koji je takođe dao izjavu.

Marko Bojković je ispričao da je 6. juna na poziv prijatelja posetio jedan lokal u Užicu i tvrdio da su njega i brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića.

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Bojković je pričao da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, izvesni M, koji je na odsluženju zatvorske kazne i da je višestruki povratnik, započeo napad na njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović slikale sa njim i njegovim bratom. Marković je mislio da se neko udvara njegovoj devojci Jovani i tada je počeo napad na njih.

Kako se dalje saznaje, Bojković je izjavio u policoji da je lično pokušao da smiri celu situaciju rekavši da nema potrebe za problemima, međutim kako je tvrdio, M. je pretio da će ih izbosti nožem, dok se Jovana pozivala na najviše državne funkcionere i navodila da su to prijatelji njenog oca.

Marko Bojković je rekao da je Marković krenuo na njega i njegovog brata koji ga je odgurnuo. Potom je Jovana krenula na njega i nju je odgurnuo, nakon čega je reagovalo obezbeđenje. Oni su nakon toga izašli napolje, a Jovana je po njegovim tvrdnjama nasrtala na brata MMA borca ponovo se pozivajući na najviši državni vrh i kuma njenog oca.

"Pretio je da će nas sve pobiti"

Marko je rekao da je Jovana njegovog brata izgrebala po licu, a on ju je tada još jednom odgurnuo. Potom je njen dečko, dotični M, sa svojom ekipom i stao ispred njegovog auta i pretio da će ih sve pobiti, nakon čega je došla policija i zaštitila ih je.

Bojković je sutradan dobio poziv od policije, dao je izjavu i objasnio svoju stranu priče. Jelena je podnela prijavu protiv brata MMA borca, a kako je on kaže, posle 10 sati je otišla na pregled kod lekara.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

MMA borac je rekao da je Jovana tada bila ucenjena od strane dečka, navodno narko dilera, da iskonstruiše celu priču da je napadnuta. Kako navodi, postoje i snimci na društvenoj mreži "Tik Tok" koje je Jovana objavljuje celog dana pre odlaska kod lekara, kao i posle odlaska u policiju. Rekao je da raspolaže sa gomilom dokaza koje poseduje protiv Jovane i njenog oca.