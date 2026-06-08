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Protekle nedelje ponovo je u žižu javnosti dospeo odnos Luke Vujovića i Asmina Durdžića, nekadašnjih ljutih rivala, koji su nakon burnog sukoba, teških reči i ozbiljnih pretnji odlučili da zakopaju ratne sekire i smire tenzije.

Mnogi se pitaju zbog čega Luka danas ima blaži stav prema Asminovim pretnjama i postupcima, koji su ga svojevremeno toliko pogodili da je zaplakao u Beloj kući. Tim povodom se za Pink.rs oglasila se Lukina majka Biljana Vujović i iznela svoje mišljenje o čitavoj situaciji.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube

Kako je istakla, odgovornost za celu situaciju pripisuje porodici Ahmić, odnosno porodici svoje bivše snaje Aneli Ahmić, koja je nekada bila u braku sa Asminom.

- Luka ne pokušava ništa da ublaži, kao ni Asmin. To je tako bilo pa je bilo i moglo je da bude kobno po obojicu. Srećom, sve se raspisalo i oni su, kao i svi mi spolja, mislim na Asminove roditelje, shvatili da su oboje bili izmanipulisani od strane Ahmića - objasnila je Biljana za pomenuti medij i zaključila:

- Raduje me što su u dobrim odnosima. Bog je veliki! To je sve što imam da kažem.

"Kad si bila sama, bila si vodeći učesnik"

Podsetimo, veliku pažnju privukao je još jedan klimav odnos u Eliti. Naime, Luka Vujović i Filip Đukić bili su najbolji prijatelji koji su se godinama unazad družili i bili tu jedan za drugog.

Da je odnos na klimavim nogama od kad su kročili u Elitu 9 svima je bilo jasno, a nedavno je Vujović iskoristio "Nominacije" kako bi mu sve rekao što misli.

Luka se prvo tada osvrnuo na Maju Marinković i priznao da o njoj nema loše mišljenje.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Ja sam mislio da će ove nominacije biti zanimljive. Ja o Maji imam lepo mišljenje dok je bila sama. Asmin je uvek skakao da vas brani, dok nisam video da si ti to uradila. Imaš strah jer tebe nije kroz život zanimalo da li su zauzeti. Dok si bila sama bila si mi nekako vodeći učesnik. Vaša veza nema perspektivu sudeći po ovome - govorio je Luka Maji.

Vujović se nakon izlaganja o prvoj nominovanoj, osvrnuo na svog najboljeg prijatelja.

- Ja mislim, da ćemo ti i ja Filipe biti svesni nekih stvari kada budu bile uspomene. Smatram da si ispao kvaran prema meni kada nisi stao na moju stranu već si bio suzdržan. Ne mogu da budem sujetan, ti znaš da je Anita više moj tip nego Aneli. Ti da dozvoliš da si zaljubljen u Aneli i ona u tebe, a ti ideš sa Dušicom. U mojoj glavi vi ste u januaru već imali nešto. Imam najlepše mišljenje o tebi kao čoveku, na kraju smo dozvolili da jedno drugog izdamo. Tebe ostavljam ko god sedeo preko puta tebe, sem Anite. Od nas nema ništa, svestan sam da je puklo prijateljstvo - rekao je Luka.

- Ako treba da popričamo popričaćemo napolju. Ne želim od toga da pravim cirkus i ako sam več napravio - rekao je Filip tada.

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