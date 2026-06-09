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Fama oko incidenta Petrović-Bojković se ne smiruje i dok policija radi svoj posao, na društvenim mrežama se vodi pravi mali rat. Javnost je podeljena - i dok deo oštro osuđuje postupak brata Marka Bojkovića, koji je, kako tvrde, udario ćerku Dejana Petrovića, drugi deo tvrdi da sigurno sukob nije izbio tek tako.

Ko je prvi počeo

Bojković je rekao da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, izvesni Marković, za koga tvrdi da je na odsluženju zatvorske kazne i višestruki je povratnik, napao njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović slikale sa njim i njegovim bratom.

Marković je mislio da se neko udvarao njegovoj devojci i tada je počeo napad, rekao je Bojković i počeo lično da smiri sukob, ali je Marković pretio da će ih izbosti nožem, dok se Jovana pozivala na najviše državne funkcionere i da su to prijatelji njenog oca.

Jovanin iskaz: Nazivali su nas k*rvama

Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..." Dodala se incident desio nakon izlasla u kom su momci išli za njima u grupi i vređali iz navedenim rečima.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Izjava Dejana Petrovića

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo.

Neprikladno obraćanje MMA borca

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković, koji je odlučio da odgovori na način koji ni malo nije prikladan.

Iako je prvobitno poručio da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je, umesto da pokaže uzdržanost i poštovanje prema ozbiljnosti situacije, tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoju verziju događaja i najavio objavljivanje navodnih dokaza za koje tvrdi da će rasvetliti čitav slučaj.

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

- Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznete u medijima od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović. Sutra će uslediti veliki medijski kontraudar i razotkrivanje svih laži, nameštanja meni i mojoj porodici, kao i umešanosti svih po imenu i prezimenu, sa sve dokazima od Užica, preko Beograda do Dubaija - napisao je MMA borac i dodao između ostalog:

- Budimo realni, malo kome je prijatno da gleda snimke svog deteta kojim je ucenjeno od strane kriminalaca, a sasvim slučajno mi ćemo biti prinuđeni da sve te snimke, na Vašu žalost, objavljujemo dok postavljamo brojna pitanja javno, koja će postavljati i nadležni organi, možda i ne tako javno. Vrata pakla se otvaraju, idemo tamo svi zajedno i neće nam pomoći ni kumovi, ni veze, ni moć, ni novac, već samo istina - naveo je u objavama na društvenoj mreži.



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UIKS demantuje MMA borca

Iz UIKS su, naime, reagovali na izjavu Bojkovića "da su u lokalu u Užicu njega i njegovog brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića".

- Povodom navoda da su lica na izvršenju kazne zatvora učestvovala u napadu koji se desio u lokalu u Užicu 5. juna, saopštavamo da nismo od nadležnih institucija dobili nijednu informaciju koja bi mogla takve navode da potkrepi - rečeno je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija UIKS.

Preko posrednika hteli izmirenje

U javnosti su se pojavile informacije da su predstavnici napadača pokušali da stupe u kontakt sa porodicom Petrović kako bi izgladili situaciju, što je muzičar potvrdio medijima. Ipak, Dejan je bio izričit da nikakvo izmirenje nije moguće.

- Da su hteli da se izvine, mogli su to da učine odmah sutradan, a ne da pobegnu odmah sa Zlatibora u Beograd - rekao je Petrović medijima.

Foto: Društvene Mreže