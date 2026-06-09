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U Beloj kući u "Eliti" odigrala se potpuno neočekivana scena tokom "Igre istine", kada su Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević odlučile da javno raščiste sve nesuglasice i to na način koji je šokirao sve prisutne. Iako su do sada imale žestoke sukobe, zadrugarke su pokazale da su spremne na primirje, a njihov razgovor ostavio je sve u čudu.

Sve je počelo kada je Stanija Dobrojević postavila direktno pitanje Aneli, pokušavajući da sazna zbog čega Ahmićeva ima potrebu da je "spušta" čak i kada normalno komuniciraju.

Aneli joj nije ostala dužna, te je u raspravu odmah uvukla i Ivana, optuživši ga da je ostrašćen i da koristi njihove svađe kako bi ih unizio. Zatim se obratila direktno Staniji, zamerivši joj mešanje u porodične teme:

- Zašto imaš potrebu mene da peckaš u poslednje vreme ako si sa mnom spustila loptu? Rekla si da ne želiš sa mnom sukobe i da nema potrebe da se svađamo... Što si ti komentarisala Hanu i Neria? - upitala je Aneli, ističući da ona ne bi imala potrebu da se bavi takvim stvarima.

1/9 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen

Stanija ponovo spušta loptu

Na iznenađenje mnogih, Stanija je odgovorila potpuno smireno, priznavši da je Aneli ranije imala puno pravo da njoj i njenoj porodici zamera određene stvari.

- Ispucale smo se, jednake smo. Lopta je spuštena i nemam lošu emociju prema tebi - priznala je Stanija pred svima.

Ona se opravdala da je njen komentar o Hani i Neriu bio iznet bez zle namere i želje da uvredi Aneli, već isključivo jer je bila pitana da iznese svoj stav. Stanija je u "Eliti" dodala da je posmatrala taj par odvojeno i da je jedina želela da oni opstanu, pogotovo jer su Hanu svi osudili iako je bila prevarena.

Ipak, Aneli je ostala pri svom stavu da taj par od svog odnosa pravi "sprdnju", te je još jednom oštro povukla granicu:

- Mislim da ti tu nije bilo mesto i ja se ne bih petljala u tvoje porodične odnose. Ostalo imaš pravo da komentarišeš.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Ovaj neočekivano zreo i staložen razgovor do te mere je šokirao ukućane da je Ivan na kraju morao da prokomentariše i prizna poraz rijaliti drame.

- Bravo, kako razgovarate. Ovako da ste od prvog dana ugasio bi se rijaliti - poručio im je Ivan.

Aneli je na to imala spreman ciničan odgovor u svom prepoznatljivom stilu, poručivši mu: "Možda da se družimo, pa zajedno da nas gaziš".

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