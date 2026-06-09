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Poznati par Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Njihova ljubavna priča počela je pre punih 16 godina, a sada su rešili da svoju ljubav krunišu velikim slavljem i stanu na "ludi kamen", što su i otkrili u emisiji u "Amidži šou".

Staju na ludi kamen

Iako godinama uživaju u velikoj ljubavi iz koje se izrodila višečlana porodica, Bojana i Nikola do sada nisu uspeli da organizuju veliku proslavu kakvu su priželjkivali.

Manekenka se dotakla svog crkvenog braka sa pevačem, pa izjavila: "Ja se još uvek nisam zvanično udala, to malo ljudi zna. Građanski ne, tako da nisam nikada imala izbor da odaberem prezime".

On je potom objasnio zbog čega se veliko slavlje sa porodicom i prijateljima do sada stalno odlagalo.

Poznati par Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Foto: Pink

- Jedno dete, drugo, treće... A mi hoćemo nekako lepo da okupimo sve ljude i nikako se nije dalo - iskren je bio Nikola.

Ipak, bračni par od svog sna ne odustaje.

- Planiramo i to - dodala je Bojana.

Urnebesan komentar ćerke

Podsetimo, njih dvoje su se upoznali i zavoleli u poznatom rijaliti programu "Survavjer" koji je zahtevao boravak u ekstremnim uslovima. Taj period obeležio je početak njihove bajke, ali je doneo i urnebesnu anegdotu koju je Bojana prepričala sa širokim osmehom na licu.

Nikala Rokvić i Bojana Barović na letovanju u Toskani  Foto: Printscreen/Instagram

Naime, kada je njihova ćerka prvi put gledala snimke sa početka romanse svojih roditelja, imala je vrlo specifično pitanje za majku.

- Kad smo preživeli jedno pusto ostrvo... Ćerka moja je pitala, kada je prvi put gledala: "Pa mama, je l' ti stvarno nisi mogla da nađeš nikog drugog tamo da se zaljubiš?", ja kažem: "Bio nam je sužen izbor, i Nikoli" - našalila se u emisiji "Amidži šou" Bojana.

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