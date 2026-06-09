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Bivša manekenka Bojana Barović gostovala je u emisiji "Amidži šou" na Pinku zajedno sa suprugom Nikolom Rokvićem, gde je otvoreno govorila o periodu kada je na njihov emotivni odnos stavila tačku.

O teškoj fazi

Naime, jedno vreme u medijima kružila je njena izjava da je razmišljala o razvodu od pevača, što je sada objasnila:

1/5 Vidi galeriju Poznati par Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Foto: Pink

- Mislim da taj natpis nije baš kako treba, nije tačan. U jednom momentu smo hteli da se raziđemo, kada smo bili u vezi, ali posle stupanja u crkveni brak nije bilo tih situacija. Kada smo se zabavljali, kada sam živela u Los Anđelesu, postojao je jedan period kada smo hteli da se raziđemo, bilo nam je previše te distance. Želela sam da ostanem u Los Anđelesu, želela sam da se oprobam u glumačkim vodama, modeling karijera mi je bila u usponu... - objasnila je Bojana.

Nikola je, takođe, priznao da li je nekada bio u iskušenju da prevari Bojanu.

- Jesam kada se udala za mene, tu sam je prevario jer se udala za mene - našalio se Rokvić.

- Bio sam od početka ludo zaljubljen i to je to. Nema to, kada te Bog spoji... - objasnio je, a Bojana je dodala:

- On je uvek bio siguran u sebe.

Staju na ludi kamen

1/5 Vidi galeriju Bojana i Nikola Rokvić Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Filip Plavčić, Nemanja Nikolić

Iako godinama uživaju u velikoj ljubavi iz koje se izrodila višečlana porodica, Bojana i Nikola do sada nisu uspeli da organizuju veliku proslavu kakvu su priželjkivali.

Manekenka se dotakla svog crkvenog braka sa pevačem, pa izjavila: "Ja se još uvek nisam zvanično udala, to malo ljudi zna. Građanski ne, tako da nisam nikada imala izbor da odaberem prezime".

On je potom objasnio zbog čega se veliko slavlje sa porodicom i prijateljima do sada stalno odlagalo.

- Jedno dete, drugo, treće... A mi hoćemo nekako lepo da okupimo sve ljude i nikako se nije dalo - iskren je bio Nikola.

Ipak, bračni par od svog sna ne odustaje.

- Planiramo i to - dodala je Bojana.