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Poznati par Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Njihova ljubavna priča počela je pre punih 16 godina, a sada su rešili da svoju ljubav krunišu velikim slavljem i stanu na "ludi kamen".

Manekenka se otkrila da njih dvoje se još zvanično nisu venčali.

- Ja se još uvek nisam zvanično udala, to malo ljudi zna. Građanski ne, tako da nisam nikada imala izbor da odaberem prezime - rekla je Bojana.

Nikola je objasnio zbog čega se veliko slavlje sa porodicom i prijateljima do sada stalno odlagalo.

- Jedno dete, drugo, treće... A mi hoćemo nekako lepo da okupimo sve ljude i nikako se nije dalo - iskren je bio Nikola.

Ipak, par od svog sna ne odustaje.

- Planiramo i to - dodala je Bojana.

1/5 Vidi galeriju Poznati par Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Foto: Pink

Zavetovanje bred Bogom

Oni su se pre više od deceniju zarekli na večnu ljubav pred Bogom, ali građansko venčanje još nisu obavili.

- Taj dan, čas i trenutak... Zakleti se na večnu ljubav pred Bogom, pod krilima Belog Anđela, ostaće za mene zavet koji ću čuvati sve dok dišem! - pisao je Nikola na Instagramu uz objavu iz Mileševe.

Iako godinama uživaju u velikoj ljubavi iz koje se izrodila višečlana porodica, Bojana i Nikola do sada nisu uspeli da organizuju veliku proslavu kakvu su priželjkivali.

Upoznali se u rijalitiju

Ljubavna romansa para otpočela je 2010. godine i to u rijaliti programu, a o njihovoj ljubavi i dalje se priča. Njih dvoje se od tada nisu razdvajali i danas važe za jedan od najskladnijih parova sa javne cene, a ovako je sve počelo.

"Verujem u sudbinska spajanja, pomalo sam fatalista po tom pitanju. Kad je produkcija zvala učesnike za prvi izbor, uopšte nije trebalo da budem u Srbiji, niti sam u proteklih sedam godina bila u našoj zemlji u to vreme. Onda je iskrsla svadba moje prijateljice, na koju sam odlučila da dođem u poslednjem momentu. Produkcija je saznala da sam tu, pa me je pozvala. Imala sam neke poslove u Los Anđelesu, pa nisam bila sigurna da li ću moći da se odazovem, ali sve se namestilo da sam ipak ušla. Lepo se kaže da ono što ti je suđeno ne možeš izbeći. Meni u tom periodu uopšte nije bio cilj da se vraćam u Srbiju, međutim - sve je ispalo drugačije", rekla je Bojana jednom prilikom.

1/11 Vidi galeriju Bojana Barović I Nikola Rokvić Foto: Printscreen/Instagram

"Bila je to jedna uzbudljiva avantura. Od tog trenutka moj život je krenuo u sasvim drugom smeru", dodao je Nikola 2017. godine za "Hello".

Nikolu je Bojana odmah privukla jer je drugačija, a ovako je ona opisala taj susret:

"Sećam se da mi je u startu bio simpatičan, dobar, neposredan, nenametljiv i zabavan. Zadržao je do danas isti smisao za humor. Na početak me najviše podseća taj neki osećaj i energija koja je sve vreme strujala između nas."

Hteo da se zamonaši

Jednom prilikom ispričala je i kako je Nikola hteo da se zamonaši.