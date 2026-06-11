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Pevačica Dragica Radosavljević Cakana, poznata kao izvođač koji kroz svoju muziku čuva srpsku tradiciju, svojevremeno je govorila o svojim unucima i braku.

O udaji

Cakana je otkrila kako se osećala kada je suprugu pred oltarom rekla "da".

1/6 Vidi galeriju Dragica Radosavljević Cakana Foto: Kurir Televizija, Kurir, Sonja Spasić

- Lep je taj čin. Kad stavite tu krunu, kad se prošetate, kad vam sveštenik kaže ono što treba da vam kaže... To sam oduvek želela. Lepo je, to je poseban osećaj. Ne mogu da kažem da sam neki veliki vernik, verovatno jesam u duši. Želela sam to, pogotovo kad mi je mama umrla. Kada nije bilo za njenog života, da ipak to uradimo posle njene smrti - kazala je ona i otkrila da ne planira sa pravi gala svadbu:

- Neće biti gala svadba, ali ćemo svakako ići u Gračnanicu da "utvrdimo" to venčanje. Neša i ja smo toliko dugo zajedno da nam to "da" ne znači nešto puno. Možda te u psihi venčanje promeni malo, ali kod nas to nije bio slučaj. Imamo dovoljno ljubavi da to nismo morali da uradimo. Moja je želja bila da se venčamo u crkvi.

O unucima

Pred svoj prvi solistički koncert, svojevremeno, govorila je o unucima.

1/12 Vidi galeriju Pevačica Dragica Radosavljević Cakana iza sebe ima bogatu karijeru, ali pre nego što je 'okusila ukus slave' čistila je tuđe toalete. Foto: Damir Dervišagić, Rajko Ristić

- Moji unuci imaju sluha, ali neće izaći na binu sa mnom. Oni ne žele, a ni ja ne želim da guram nešto preko njihove volje. Kada bi hteli da se bave pevanjem dala bih im podršku i borila se za njih čak i više nego za sebe - rekla je ona i otkrila koje savete bi im dala:

- Savetovala bih ih da se ni sa kim ne svađaju, ne prepiru, da budu sa svima dobri i da sve što rade temeljno rade. Nisam gradila karijeru na skandalima, sa kolegama sam u dobrim odnosima, imam veliku podršku.

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