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Nikola Rokvić i njegova supruga manekenka Bojana Barović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihova ljubavna priča počela je 2010. godine.

Sudbinski susret

Njih dvoje upoznali su se u "Survivoru", gde su oboje bili takmičari, i kako kažu, veruju da je to bio njihov sudbinski susret, iako tamo nisu prali zube nedeljama, a kupka im je bila misaona imenica.

- Verujem u sudbinska spajanja, pomalo sam fatalista po tom pitanju. Kad je produkcija zvala učesnike za prvi izbor, uopšte nije trebalo da budem u Srbiji, niti sam u proteklih sedam godina bila u našoj zemlji u to vreme. Onda je iskrsla svadba moje prijateljice, na koju sam odlučila da dođem u poslednjem momentu. Produkcija je saznala da sam tu, pa me je pozvala. Imala sam neke poslove u Los Anđelesu, pa nisam bila sigurna da li ću moći da se odazovem, ali sve se namestilo da sam ipak ušla. Lepo se kaže da ono što ti je suđeno ne možeš izbeći. Meni u tom periodu uopšte nije bio cilj da se vraćam u Srbiju, međutim - sve je ispalo drugačije - rekla je Bojana jednom prilikom.

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Foto: Printscreen/Youtube

- Bila je to jedna uzbudljiva avantura. Od tog trenutka moj život je krenuo u sasvim drugom smeru - dodao je Nikola 2017. godine za "Hello".

"Neposredan, nenametljiv i zabavan"

Nikolu je Bojana odmah privukla jer je drugačija, a ovako je ona opisala taj susret:

- Sećam se da mi je u startu bio simpatičan, dobar, neposredan, nenametljiv i zabavan. Zadržao je do danas isti smisao za humor. Na početak me najviše podseća taj neki osećaj i energija koja je sve vreme strujala između nas.

Nikola Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić

 "Zavet koji ću čuvati dok dišem"

Popularni par zavetovao se jedno drugom na večnu ljubav u najužem krugu prijatelja i članova porodice 2016. godine u manastiru Mileševa.

- Taj dan, čas i trenutak... Zakleti se na večnu ljubav pred Bogom, pod krilima Belog anđela, ostaće za mene zavet koji ću čuvati sve dok dišem - napisao je na društvenim mrežama tada Nikola.

Njih dvoje imaju sada troje dece, a na mrežama neretko ističu koliko su im porodica i porodične vrednosti najbitnije, pa su zbog toga uzor mnogima.

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