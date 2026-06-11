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Kraj školske godine je period koji donosi mnogo radosti i olakšanja, ne samo deci koja jedva čekaju letnji raspust, već i njihovim roditeljima koji su zajedno sa njima neumorno prolazili kroz sve školske izazove.

Upravo taj osećaj ponosa i rasterećenja podelila je Bojana Barović, supruga pevača Nikole Rokvića.

Njihov sin i ćerka su uspešno priveli kraju još jedno poglavlje u svom obrazovanju, završivši prvi, odnosno treći razred osnovne škole. Kao i svaka ponosna majka, Bojana je odlučila da ovaj važan trenutak obeleži i podeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Tom prilikom se osvrnula na sve one male, svakodnevne borbe i rutine koje čine nevidljivi deo školovanja iz ugla roditelja.

Umesto pukog hvalisanja dečijim uspesima, ona je na duhovit i veoma iskren način opisala kako zaista izgleda dan jedne majke školaraca, savršeno dočaravši haos ranih jutara i slatke muke odrastanja.

1/9 Vidi galeriju Nikala Rokvić i Bojana Barović na letovanju u Toskani Foto: Printscreen/Instagram

- Oni su uspešno završili prvi i treći razred. A ja sam uspešno završila još jednu školsku godinu užina u 7 ujutru, zarezivanja olovaka u poslednjem trenutku, potrage za pernicama, pregovora oko oblačenja, podsećanja da se operu zubi i očešljaju. Zato, dragi đaci, svaka vam čast na svim peticama, trudovima i uspesima. A nama roditeljima po jedna počasna diploma za svako rano jutro, svaki domaći zadatak i svaki uspešno ispraćen školski dan - napisala je Bojana.

Razmišljali o razvodu

Bojana Barović govorila je o krizi u braku i periodu kada su ona i Nikola Rokvić želeli da se rastave. Ona se prisetila tog perioda i istakla da se to nikada nije ponovilo nakon njihovog crkvenog venčanja.

Bojana i Nikola su gostovali u emisiji "Amidži šou" gde su iskreno govorili o poteškoćama koje su imali kada su održavali vezu na daljinu.

U jednom momentu smo hteli da se raziđemo, kada smo bili u vezi, ali posle stupanja u crkveni brak nije bilo tih situacija. Kada smo se zabavljali, kada sam živela u Los Anđelesu, postojao je jedan period kada smo hteli da se raziđemo, bilo nam je previše te distance. Želela sam da ostanem u Los Anđelesu, želela sam da se oprobam u glumačkim vodama, modeling karijera mi je bila u usponu... - objasnila je Bojana.

1/10 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić

Nikola je, takođe, priznao da li je nekada bio u iskušenju da prevari Bojanu.

- Jesam kada se udala za mene, tu sam je prevario jer se udala za mene - našalio se Rokvić.

- Bio sam od početka ludo zaljubljen i to je to. Nema to, kada te Bog spoji... - objasnio je, a Bojana je dodala:

- On je uvek bio siguran u sebe.

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