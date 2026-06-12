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Pevačica i nekadašnja mis Jugoslavije, Andrijana Anči Dabetić, poslednjih meseci ponovo je u centru pažnje zahvaljujući povratku na javnu scenu i osveženom izgledu koji nije prošao nezapaženo. Za razliku od mnogih poznatih ličnosti koje o estetskim korekcijama nerado govore, Anči otvoreno priznaje da ulaže u svoj izgled i bez zadrške govori o zahvatima kojima se podvrgla kako bi održala mladalački izgled.

Foto: Printscren

Govoreći o svom prepoznatljivom stilu iz mladosti i atributima, Anči Dabetić se osvrnula na svoje noge koje su joj i dalje adut, ali i na činjenicu da je preduzela nesvakidašnje korake kako bi finansijski osigurala svoj fizički izgled.

„Minić jeste bio moj zaštitni znak, ali naravno i Sneki i Brena imaju dobre noge. Tada kada sam bila mlada je priličilo da noge budu u prvom planu. Ja se uvek vraćam minićima, zašto da ne. Noge su dobre i dalje, a i osigurane. Sve što sam operisala, to sam i osigurala, imam strano osiguranje”, izjavila je svojevremeno Anči za Grand.

"Izbotoksirana sam"

1/6 Vidi galeriju Andrijana Anči Dabetić Foto: Printscren

Na pitanje o konkretnim zahvatima i botoksu, Dabetićeva je sasvim iskreno i bez ustručavanja potvrdila da nema problem da prizna da je „išla pod nož”.

"Pa vidi se da sam sva upeglana, izbotoksirana, napred nazad sve”, dodala je pevačica.

Porede je sa Melanijom Tramp

1/7 Vidi galeriju Andrijana Anči Dabetić Foto: Printscreen, Pritnscreen/Happy

Ono što je posebno interesantno jeste da je mnogi u poslednje vreme porede sa prvom damom Amerike, Melanijom Tramp. O tome kako je dobila ovaj laskavi nadimak, Anči kaže da ga je prva izgovorila njena koleginica sa estrade.

"Otkako se moj spot pojavio počeli su da me upoređuju sa Melanijom, ali vrhunac je bio kada mi je nedavno na snimanju prišla koleginica Olja Karleuša i primetila da ličim na Melaniju, zatim mlada voditeljka, i ja kažem tako je! Od sad zovite me Melanija Tramp. Lepo je to”, ispričala je uz osmeh, ističući da se i Vesna Radusinović složila sa ovim zapažanjem