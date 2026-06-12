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Učesnik rijalitija "Elita" Uroš Stanić završio je u bolnici nakon incidenta koji se dogodio u Beloj kući, a vest o njegovom zdravstvenom stanju brzo je odjeknula u javnosti.

Uroš Stanić
Foto: Preent Screen

Staniću se zdravstveno stanje pogoršalo nakon fizičkog sukoba s Asminom Durdžićem, zbog čega je hitno upućen na lekarski pregled.

Nakon ukazane pomoći i detaljnih pregleda medicinski tim procenio je njegovo stanje i preduzeo neophodne mere. Iako nije
prisustvovao emisiji od samog početka, Uroš Stanić je u jednom momentu vraćen na imanje, ali s kragnom posle Asminovog napada.

Podsetimo, Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na cimera Uroša Stanića, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama,
više puta udario u glavu.

Asmin Durdžić
Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Naime, Uroš je u tom trenutku ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom, dok je atmosfera među učesnicima delovala

potpuno mirno.

Međutim, situacija se iznenada promenila kada se u prostoriji pojavio Durdžić.

Napad je, sudeći po dostupnim kadrovima, usledio potpuno neočekivano, zbog čega je on ostao zatečen, kao i ostali učesnici koji su
prisustvovali incidentu

U jednom trenutku Stanić je počeo da vrišti, jeca i doziva pomoć, dok su ukućani pokušavali da shvate šta se zapravo dogodilo i zbog
čega je došlo do sukoba.

Snimak je izazvao burne reakcije gledalaca, koji smatraju da bi upravo ovaj incident mogao da predstavlja prelomni trenutak u
rijalitiju.

UROŠ STANIĆ Foto: Preent Screen, Printskrin/Instagram

Maja Marinković kažnjena 

Podsetimo, Maja Marinković danas je tokom žestoke rasprave sa Urošem Stanićem prekršila jedno od najstrožih pravila boravka u rijalitiju "Elita".

Sukob je izbio zbog gumene igračke za bazen, koju Maja nije želela da prepusti drugim učesnicima. Verbalna rasprava ubrzo je eskalirala, a u jednom trenutku Maja je fizički nasrnula na Stanića i udarila ga.

Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Zbog kršenja pravila koja strogo zabranjuju svaki vid fizičkog kontakta među učesnicima, produkcija je donela odluku da Maju kazni oduzimanjem honorara u trajanju od šest meseci.

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