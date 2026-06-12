ASMIN GA PREBIO, A SAD ZAVRŠIO U BOLNICI! Urošu Staniću naglo pozlilo, fotografija šokirala javnost (FOTO)
Učesnik rijalitija "Elita" Uroš Stanić završio je u bolnici nakon incidenta koji se dogodio u Beloj kući, a vest o njegovom zdravstvenom stanju brzo je odjeknula u javnosti.
Staniću se zdravstveno stanje pogoršalo nakon fizičkog sukoba s Asminom Durdžićem, zbog čega je hitno upućen na lekarski pregled.
Nakon ukazane pomoći i detaljnih pregleda medicinski tim procenio je njegovo stanje i preduzeo neophodne mere. Iako nije
prisustvovao emisiji od samog početka, Uroš Stanić je u jednom momentu vraćen na imanje, ali s kragnom posle Asminovog napada.
Podsetimo, Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na cimera Uroša Stanića, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama,
više puta udario u glavu.
Naime, Uroš je u tom trenutku ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom, dok je atmosfera među učesnicima delovala
potpuno mirno.
Međutim, situacija se iznenada promenila kada se u prostoriji pojavio Durdžić.
Napad je, sudeći po dostupnim kadrovima, usledio potpuno neočekivano, zbog čega je on ostao zatečen, kao i ostali učesnici koji su
prisustvovali incidentu
U jednom trenutku Stanić je počeo da vrišti, jeca i doziva pomoć, dok su ukućani pokušavali da shvate šta se zapravo dogodilo i zbog
čega je došlo do sukoba.
Snimak je izazvao burne reakcije gledalaca, koji smatraju da bi upravo ovaj incident mogao da predstavlja prelomni trenutak u
rijalitiju.
Maja Marinković kažnjena
Podsetimo, Maja Marinković danas je tokom žestoke rasprave sa Urošem Stanićem prekršila jedno od najstrožih pravila boravka u rijalitiju "Elita".
Sukob je izbio zbog gumene igračke za bazen, koju Maja nije želela da prepusti drugim učesnicima. Verbalna rasprava ubrzo je eskalirala, a u jednom trenutku Maja je fizički nasrnula na Stanića i udarila ga.
Zbog kršenja pravila koja strogo zabranjuju svaki vid fizičkog kontakta među učesnicima, produkcija je donela odluku da Maju kazni oduzimanjem honorara u trajanju od šest meseci.