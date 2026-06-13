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Jedan od najmoćnijih vokala naše muzičke scene, Ivana Peters, odlučila je da potpuno otvori dušu i iskreno progovori o trnovitom putu do uspeha.

Pevačica je otkrila da iza nje nikada nisu stajali estradni moćnici, već da se kroz život borila isključivo svojim raskošnim talentom, ne želeći da gazi preko drugih.

U emotivnoj ispovesti, Ivana je priznala i kako izgleda njena skrivenija strana.

1/7 Vidi galeriju Ivana Peters zagovornik je veganske ishrane i zdravog života, a infarkt koji je doživela u mladim godinama promenio joj je ceo život. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

„Mogu samo da kažem da sam bukvalno ista i na sceni i van scene. To mogu da potvrde svi ljudi koji me poznaju. Možda sam na sceni samo malo slobodnija. Eto, ako postoji alter ego, onda je to ta moja verzija koja je malo slobodnija od ove svakodnevne.“

Tokom razgovora Ivana se prisetila i svojih početaka, otkrivajući da iza njenog uspeha nije stajala nikakva moćna podrška iz estradnih ili medijskih krugova.

„Otkad sam počela da se bavim muzikom, nisam imala nikoga ko bi me gurao. Nisam imala poznatog oca ili majku koji bi me pogurali. Sve se desilo spontano. Ljudi su me čuli kako pevam, pozivali me da pevam sa njima i prilike su se same otvarale“, ispričala je pevačica.

Na pitanje da li danas dobija prostor u medijima kakav zaslužuje s obzirom na bogatu karijeru, Ivana je dala potpuno iskren odgovor.

„Naravno da ne dobijam dovoljno prostora, ali deo odgovornosti je i moj. Nisam neko ko ume da se laktom izbori za mesto pod suncem. Umem da budem bezobrazna kada me neko isprovocira, ali nisam osoba koja će da gazi preko drugih. Uvek sam iskrena i ne umem da lažem. Tu je moj problem. Mislim da je pola do mene, a pola do sistema“, poručila je ona.

O borbi za potomstvo

Inače, o svojim borbama za potomstvo otvoreno su govorile mnoge javne ličnosti kako bi inspirisali parove koji prolaze kroz isto, a među njima je i Ivana.

1/12 Vidi galeriju Ivana Peters često menja frizuru Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen/Zvezde Granda

"Ovo mi je bila jako stresna godina" Ivana Peters o turbuletnom periodu: "Često se isplačem".

Naime, pevačica je dobila ćerku Saru, na koju je ponosna.

- Moj primer je pravi dokaz toga! Pre vantelesne oplodnje imala sam dve teške operacije. Suprug Aleksandar je znao za moje zdravstvene probleme, tako da je od samog početka bio uz mene - objasnila je pevačica ranije za Story.rs.

Kurir.rs/Nova