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Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina Tošić, nedavno je završila prestižnu internacionalnu školu koju pohađaju deca diplomata, uspešnih biznismena i brojnih javnih ličnosti. Ova obrazovna ustanova važi za jednu od najskupljih u Srbiji, a školovanje se odvija po strogim britanskim standardima i u potpunosti na engleskom jeziku.

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Foto: Privatna Arhiva

Visoka školarina, koja se meri desetinama hiljada evra, za mnoge predstavlja nedostižan luksuz, ali Karleuša i Tošić nisu štedeli kada je reč o obrazovanju svojih naslednica. Da je ulaganje bilo opravdano pokazala je upravo Atina, koja je školovanje privela kraju sa osmehom i diplomom u rukama.

Sestre pohađaju različite škole

Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić. Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Atina i Nika su otkrile u emisiji nedavno da su odlične učenice, ali pohađaju različite škole.

- Ja idem u srpsku školu, a Atina ide u internacionalnu školu - započela je Nika Tošić.

Ona je priznala da joj u početku nije bilo lako.

- U početku je bilo malo teže, ali sam se navikla. Sada imam svoje drugarice i sa njima se družim. Neki su ljubomorni, ali to je okej, to je normalna stvar - izjavila je Nika.

Na njene reči nadovezala se i starija sestra Atina, koja je istakla da se u njenoj školi manje oseća teret poznatog prezimena.

- Meni je malo lakše, manje me ljudi gledaju drugačije. Ne znaju toliko o srpskim pevačima - rekla je sedamnaestogodišnja Atina.

Jelena Karleuša pričala je o školovanju svojih ćerki

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

 - To je gimnazija, ali neću da otkrivam zbog bezbednosti. Gimnazija je i ona se još traži. Ne zna šta će biti, ali baš je svestrana i talentovana, ide joj komunikacija od ruke i mediji i tako da, ko zna... Lepo čak i peva - rekla je Karleuša o šesnaestogodišnjoj Niki u emisiji "amidži šou".

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Jelena Karleuša o predstavljanju Srbije na Evroviziji Izvor: Kurir