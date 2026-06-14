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Tokom emisije "Nominacije" došlo je do burne rasprave koja je podigla veliku prašinu među učesnicima. U centru pažnje našla se Aneli Ahmić, na čiji račun su pojedini zadrugari izneli niz žestokih kritika, dovodeći u pitanje njene postupke, iskrenost i ponašanje u rijalitiju.

Svađa Stanije i Aneli Foto: Pritnsceen/Instagram

Kada je voditeljka dala reč Dači Virijeviću, on je najpre govorio o Filipu, ne štedeći reči kritike. Optužio ga je da nije iskren, da glumi pred kamerama i da se nije pokazao kao pravi prijatelj. Nakon toga, Dača se osvrnuo i na Aneli, tvrdeći da njene emocije nisu iskrene i da svojim ponašanjem često šalje kontradiktorne poruke, što je izazvalo novu lavinu reakcija u Beloj kući.

- Otišla si da cviliš i plačeš kod Asmina. Dokazala si koliko si jadna i bedna i koliko ti je rijaliti preči od svega. Ti si sama nesrećna i nemaš sreće u životu. Mislim da ćeš se pomiriti sa Asminom. Ostavljam Filipa," rekao je Dača.

Ivanov udar na Aneli: "Najveće zlo koje sam video"

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Nakon Dače, kritike je nastavio Ivan, koji je Aneli nazvao najgorim rečima i naglasio da je ona "žena koja je spremna na sve". Optužio ju je da su joj materijalne stvari najbitnije i da je bliska sa ljudima koji su joj najviše vređali ćerku.

- Najveće zlo koje sam video je Aneli Ahmić. Sita i Grofica je guraju da bude njihov bankomat. Ti si bankomat porodice Ahmić. Prodala je sve što može da se proda, rijaliti joj je bitniji od svega," izjavio je Ivan.

On je takođe dodao da ne zaslužuje da bude pobednica, govoreći joj:

- Kvarna si, nikakav si čovek, sve ti je materijalo bitno u životu.

S druge strane, o Filipu je imao reči hvale, ističući da je on, za razliku od većine, kvalitetan momak iz kulturne porodice, pa je zbog toga odlučio da mu sačuva mesto u takmičenju.

Anelin brutalan odgovor

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Suočena sa salvom uvreda, Aneli Ahmić nije ostala nema. Odgovarajući na teške optužbe svojih cimera, uzvratila je kratkom, ali brutalnom psovkom:

- Vi ste jedne gnjide, jedne vaške. Smeće raspalo," dodala je besno Aneli u svoju odbranu.