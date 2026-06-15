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Starleta Stanija Dobrojević razotkrila je aferu Milene Kačavende i 16 godina mlađeg Anđela Rankovića.

Učesnici "Elite 9" danas su imali zadatak da izaberu osobu koja je spremna na sve zarad svog cilja, a haos je usledio kada je reč dobila Stanija Dobrojević.

Stanija udarila žestoko na Milenu Kačavendu

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Titulu najbeskrupoloznijih učesnika dodelila je bivšem vereniku i Aneli Ahmić, na drugo mesto stavila je nekada drugaricu, a sada rivalku Maju Marinković, dok je treće mesto pripalo Mileni Kačavendi.

- Asmin je najprljaviji učesnik ovde i gazi sve zarad svog cilja. Drugi učesnik je Aneli ako gledamo na sedmicu. Drugo mesto je Maja koja je bila spremna da uđe u vezu sa mojim bivšim verenikom, samo zarad kadra i priče. Treće mesto je Milena koja je glumila da je dobra sa mnom da bi se sad pokazalo njeno pravo lice - rekla je Stanija.

Razotkrivena Kačavendina afera

Kačavenda je odmah uzvratila Staniji i nju postavila na prvo mesto, nakon čega je starleta razotkrila njenu aferu sa Anđelom Rankovićem.

- Mislim da je problem svega Anđelo Ranković. Nisam sisala vesla da držim stranu najvećem ženomrzcu u kući. Kad si bila pijana rekla si: "J*baće te ova baba opet" i ja imam pravo da pomislim da si bila sa njim - rekla je Stanija.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić, Printscreen/Pink

Milena je, međutim, odbacila tvrdnje Dobrojevićeve i navela da za 20 dana nije mogla da stigne da bude sa dvojicom.

- Dama je rekla da žena ne treba ženi da bude vuk. Jasno sam rekla, a ti misliš da sam za 20 dana mogla da stignem da budem sa njim dvojicom - rekla je Milena, koja je ranije pretila Anđelu da će objaviti slike njegovog polnog organa.