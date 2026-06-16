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Na društvenim mrežama pojavio se stari snimak Jelene Karleuše u detinjstvu, a mnogi su ostali iznenađeni kada su videli kako je pevačica izgledala pre nego što je postala jedna od najvećih zvezda na Balkanu.

Foto: ATAIMAGES

Na kadrovima se vidi devojčica sa tamnom kosom, gustim šiškama i krupnim očima, dok mirno pozira pred kamerom. Iako su godine učinile svoje, brojni fanovi smatraju da se i danas mogu prepoznati određene crte lica po kojima je Karleuša poznata.

00:31 Mala Jelena Karleuša Izvor: Privatna arhiva

Snimak je brzo počeo da se deli internetom, a komentari su se samo nizali. Dok jedni tvrde da bi je odmah prepoznali, drugi ističu da se pevačica tokom godina potpuno transformisala. Ipak, jedno je sigurno – uspomena iz detinjstva privukla je ogromnu pažnju javnosti i probudila nostalgiju među njenim dugogodišnjim fanovima.

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Posle razvoda ponovo se susreli

Podsetimo, redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić.

Povod za ovo porodično okupljanje bio je poseban i veoma značajan – Atina je uspešno završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi. Tim povodom organizovana je svečana ceremonija kojoj su prisustvovali članovi njene porodice kako bi zajedno obeležili ovaj važan životni trenutak.

mlada maturantkinja zablistala je u tradicionalnoj maturskoj odori i sa karakterističnom kapicom koju nose svi diplomci, simbolično označivši kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova koji je očekuju.

Detalji susreta

1/4 Vidi galeriju Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić. Foto: Privatna Arhiva

Prema saznanjima izvora bliskog porodici, Jelena i Duško su tokom događaja sedeli zajedno, pristojno se pozdravili i ponašali se krajnje korektno. Kako navodi naš sagovornik, čitava svečanost protekla je u prijatnoj atmosferi, bez tenzija i neprijatnih situacija, a fokus je bio isključivo na Atininom uspehu i proslavi njenog velikog dana.