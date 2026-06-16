NEĆETE VEROVATI KO JE OVA DEVOJČICA! Danas je jedna od najvećih zvezda Balkana, a stari snimak zapalio mreže (VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavio se stari snimak Jelene Karleuše u detinjstvu, a mnogi su ostali iznenađeni kada su videli kako je pevačica izgledala pre nego što je postala jedna od najvećih zvezda na Balkanu.
Na kadrovima se vidi devojčica sa tamnom kosom, gustim šiškama i krupnim očima, dok mirno pozira pred kamerom. Iako su godine učinile svoje, brojni fanovi smatraju da se i danas mogu prepoznati određene crte lica po kojima je Karleuša poznata.
Snimak je brzo počeo da se deli internetom, a komentari su se samo nizali. Dok jedni tvrde da bi je odmah prepoznali, drugi ističu da se pevačica tokom godina potpuno transformisala. Ipak, jedno je sigurno – uspomena iz detinjstva privukla je ogromnu pažnju javnosti i probudila nostalgiju među njenim dugogodišnjim fanovima.
Posle razvoda ponovo se susreli
Podsetimo, redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić.
Povod za ovo porodično okupljanje bio je poseban i veoma značajan – Atina je uspešno završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi. Tim povodom organizovana je svečana ceremonija kojoj su prisustvovali članovi njene porodice kako bi zajedno obeležili ovaj važan životni trenutak.
mlada maturantkinja zablistala je u tradicionalnoj maturskoj odori i sa karakterističnom kapicom koju nose svi diplomci, simbolično označivši kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova koji je očekuju.
Detalji susreta
Prema saznanjima izvora bliskog porodici, Jelena i Duško su tokom događaja sedeli zajedno, pristojno se pozdravili i ponašali se krajnje korektno. Kako navodi naš sagovornik, čitava svečanost protekla je u prijatnoj atmosferi, bez tenzija i neprijatnih situacija, a fokus je bio isključivo na Atininom uspehu i proslavi njenog velikog dana.