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Kao bomba je juče odjeknula vest da Ema Radujko poznatom producentu duguje 4.500 evra. I ako se producent Tozla nije oglašavao već je njegov advokat dao izjavu, sada je odlučio da ipak progovori o situaciji sa pevačicom.

- Istina je. To je neki dug koji ona nije platila, ali ja sam to prebacio na advokata. Moj advokat je išao da priča sa njima, spuštao je cene, ali oni ni to nisu ispoštovali – rekao je Tozla, pa otkrio kako je nastao problem sa pevačicom.

- Napravio sam joj kompletan nastup. Bukvalno pritisne dugme i ima kompletan nastup u trajanju od sat ili dva. Ostalo je da snimi još jednu ili dve pesme. A onda sam video da ona već nastupa sa tim miksom. Cimao sam je da pitam da li ćemo da završimo i te dve pesme koje su ostale, a ona je rekla kako odustaje. A ceo posao je bio završen, bilo je urađeno oko 40-50 pesama sa kojima je već počela da nastupa. Imam klipove gde ona nastupa sa mojim miksom. U jednom trenutku sam spustio cenu za 1.500, 2.000 evra da ne bismo išli na suđenje. Pristao sam i na to, ali nije platila. Imam dokaze i idem do kraja, pitanje je trenutka kad će da padne.

1/15 Vidi galeriju Pevačica Milica Miladinović, poznatija kao Indođija, je otkrila da o nekim kolegama s javne scene nema lepo mišljenje, a jedna od njih je i Ema Radujko. Foto: Marko Karović

Pored svega nema ružno mišljenje o Emi

– Nemam ništa protiv devojke, niti je mrzim niti bilo šta. Ja sam završio posao i želeo sam svoje pare. Mnogo sam i spustio cenu, ali odbila je i to da plati. Opet kažem, nemam ništa protiv te devojke samo je mnogo neodgovorna i to je to – zaključio je reper.

Oglasio se advokat

O celom slučaju javno se izjasnio i Denis Kurtović, advokat koji zastupa tužioca. On je istakao da je tužba potkrepljena dokazima, te da će ishod zavisiti isključivo od nadležnih organa

- Ne bih prejudicirao ishod postupka, jer je to isključivo u nadležnosti suda. Ono što mogu da kažem jeste da smo u tužbi izneli konkretne činjenice i predložili dokaze za koje smatramo da u potpunosti potkrepljuju navode tužioca. Konačnu odluku doneće sud nakon sprovedenog dokaznog postupka i saslušanja stranaka”.