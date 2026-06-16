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Sanja Marinković, poznata TV voditeljka, u više navrata bila je u centru pažnje zbog sukoba sa gostima u svojoj emisiji "Magazin in".

Naime, tokom jedne emisije u kojoj je Maja Nikolić bila gost došlo je do sukoba kada je pevačica spomenula starletuStaniju Dobrojević, na šta joj je voditeljka rekla da ne spominje osobe koje nisu u studiju.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Nedugo zatim, Sanja je pomenula promiskuitetne fotografije Dare Bubamare, a Maja je iskoristila priliku da skrene pažnju voditeljki da je sada ona ta koja pominje ljude koji nisu gosti emisije.

- Sanja, pošto si mi se tako obratila, nemoj me više zvati ni za jednu emisiju - rekla je Maja nakon kratke rasprave.

- Ako hoćeš da poštuješ emisiju, da budeš gost, budi. Ako nećeš, nemoj - odgovorila joj je Sanja.

Maja: "Sanja je retko glupa, bezobrazna voditeljka"

1/5 Vidi galeriju Maja Nikolić srećna žena Foto: Print Screen Kurir TV, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Shutterstock/Shipilov77777

Pevačica je napustila emisiju i izašla iz studija, a kako je tad istakla, poručivši da više neće gostovati kod Sanje.

- Mene je Sanja Marinković uvredila kada sam gostovala kod nje u emisiji 2015 godine, odmah nakon emisije ja sam za nju rekla sve što sam imala. Ona sve goste u emisiji, a pretežno žene vređa. Njena izjava da se zahvaljuje ženama što se prave manje glupe nego što jesu je sramna. Ja sam izjavila da je ona retko glupa, bezobrazna voditeljka koja je uz to i ološ i kompleksaš. Stojim i danas pri toj izjavi. Ona iseče delove iz emisije i na kraju ispadne da sam ja rekla ono što nisam rekla. Prosto tako iseče da bi neko ispao glup - rekla je Maja nedavno.

Sukob sa Snežanom Borjan

Snežanu je razbesnela objava voditeljke Sanje Marinković, koja se tiče žena koje su pored nje uživale u akva parku u Turskoj, pa je otkrilla i neke druge stvari.

Voditeljka je snimala žene koje imaju višak kilograma, a koje su bile tik do njenih ležaljki, čime je izazvala burne reakcije. Snežana se tim povodom oglasila, javno prozvala voditeljku i poslala snažnu poruku ženama.

1/10 Vidi galeriju Snežana Borjan Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Ibnstagram, Printscreen/Instagram

- Sanja Marinković je nekoliko puta zvala mog supruga i mene da gostujemo u emisiji "Magazin In" i nikada se nismo odazvali pozivu, ne zato što nismo hteli, već zato što nismo imali vremena... Sada sam srećna zbog toga! - oglasila se Snežana na Instagramu i dodala:

- Otkud ideja da slikaš bilo koga koga ne poznaješ i postaviš na svoj stori, podsmevaš se na jedan jeftin i perfidan način koji ne priliči ni devojčicama, a ne nekome ko se hvali šerom emisije i ima toliko godina, da bi prikazala sebe kao nekoga ko je mršav i disciplinovan? To su parametri današnjice ko je koliko zgodan? Šta je sa moralom, etikom... šta je sa mozgom?