Slušaj vest

Poznati reditelj, fotograf i vizuelni umetnik Dejan Milićević pojavio se na promociji novih pesama Vivo benda, gde je u razgovoru zadomaće medije, otvoreno i bez dlake na jeziku progovorio o gorućim temama na estradi. Dejan se dotakao najavljenih spotova Jelene Karleuše, astronomskih cifara koje se vrte u šou-biznisu, ali je i brutalno prokomentarisao mlađe koleginice, Milicu Pavlović i Aleksandru Prijović, jasno im stavivši do znanja gde im je mesto u estradnoj hijerarhiji.

Foto: Zorana Jetvić, Nemanja Nikolić

Na samom početku razgovora, pitali smo Dejana da li je ispratio najavu Karleušinih novih spotova i šta zna o tim projektima.

- Nažalost, nisam ništa čuo, ali sam siguran da će Jelena i Zoran zadati domaći zadatak. Sve je to spremljeno i pripremljeno, sve će to biti grandiozno i apsolutno će pokazati da je ona prava diva. To što ona i Zoran smisle sigurno će ostati za sva vremena, jer kada se sastave dva genijalna uma, produkt svega toga mora biti fantastičan. Nažalost, moje obaveze su me sprečile da i ja budem deo toga, ali sam siguran da će oni to izgurati lavovski, kao što svaki put znaju da urade i naprave - započeo je Dejan. Milićević je otkrio da je bio na sastanku sa Karleušom i njenim producentom Zoranom Birtaševićem, ali da je saradnju morao da odbije zbog rigoroznih inostranih angažmana.

- Trebalo je da sarađujemo, bio sam i na sastanku, međutim, imam previše svojih obaveza koje su unapred dogovorene. Imao sam potpisane ugovore sa inostranstvom koje ne mogu da pomeram. Ovde mi je lako, mogu da odlažem stvari, ako ne snimam danas, mogu sutra, ako ne sutra, mogu prekosutra. Tamo gde postoje rokovi, gde se sve planira po godinu dana unapred, angažuješ ljude, potpišeš ugovore i moraš sve to da ispoštuješ. Nažalost, neću uopšte biti u Srbiji, ali sam siguran da će oni to lavovski odraditi - rekao je Dejan.

Ogolio finansije estradnih projekata

1/5 Vidi galeriju Dejan Milićević u emisiji Nije sve tako crno Foto: Printscreen, Printscreen/ Kurir

Kao vrhunski stručnjak koji je u ovim vodama decenijama, Dejan je ogolio finansije estradnih projekata i otkrio od čega zavisi krajnja cifra, koja na našim prostorima kreće od nekoliko desetina hiljada evra, dok u Holivudu dostiže vrtoglave sume.

- Sve zavisi od scenarija, lokacija, količine statista i igrača. Poznavajući nju, ti spotovi su visokobudžetni projekti, a cene su takve da nikada ne možeš unapred tačno da odrediš vrednost spota. To prvenstveno zavisi od milion nekih faktora. Koliko sam ja čuo, snimaće se u inostranstvu, a sve to formira konačnu cenu. Zna se da mega-budžetni spotovi u ovom regionu kreću od 60.000 evra pa nagore. Pandan tome u inostranstvu, na primer u Holivudu, jeste od 600.000 dolara pa nagore - otkrio je Milićević.

Estradno nebo trenutno gori od novih albuma. Jakov Jozinović je pre par dana izdao album, Aleksandra Prijović i Milica Pavlović spremaju nove projekte, a Milićević je iskoristio priliku da se javno izvini mladom Jakovu zbog ranijih osuda.

- Da, sve će to biti divno. Što se tiče Jakova, možda mu dugujem jedno izvinjenje, zato što sam se u onoj navali osuda i ja priklonio većini. Pogrešio sam. Moj numerolog i astrolog me je opomenuo i rekao mi: "Nemoj tako. Jakov je super, on je dupla Vaga, a ti bi se kao Blizanac super slagao sa njim i zajedno biste napravili čudo." Malo sam razmislio, a kada sam video da je izbacio drugu i treću pesmu, zanimljive fotografije i da ima dobar PR oko sebe, promenio sam mišljenje u odnosu na svoje prve reči. Dugujem veliko izvinjenje tom dečku. Kao što sam i tada rekao, vreme je pokazalo da mali stvarno ima petlju, da će zaslužiti svoje mesto na ovom estradnom nebu i želim mu, naravno, sve najbolje - rekao je Dejan za mladog pevača.

"Karleuša je na prvom mestu, a Prijovićka i Milica Pavlović..."

1/7 Vidi galeriju Dejan Milićević Foto: Printskrin / You Tube, Kurir TV, Kurir Televizija

Za sam kraj, pitali smo Dejana da li među pevačicama vlada strah jer albumi izlaze u veoma bliskim rokovima. Milićević je tada napravio oštru podelu i brutalno objasnio hijerarhiju na sceni, uzdignuvši Karleušu iznad svih.

- Ne bi trebalo da imaju strah jedna od druge. To su različiti univerzumi. To je kao da imaš svemirski brod kojim ploviš. Jedan univerzum je Jelena Karleuša, drugi je Milica Pavlović, a treći Aleksandra Prijović. One, na svu sreću, nemaju nikakve dodirne tačke i ne mogu da budu konkurencija. Prvo, konkurencija su nemoguća, jer se zna ko je Tutankamon estrade, to je Jelena Karleuša, ja i svi ostali koji smo na sceni već preko 35 ili 40 godina. Posle nje ide Milica Pavlović, pa tek onda Prijovićka kao najmlađa. Mora da se poštuje ta hijerarhija i mora se znati ko je gde i šta radi. Meni se sviđa što Jelena to lepo postavi na svoje mesto i objasni gde je kome pozicija i kako ko treba da stoji i postoji - bio je brutalno iskren Milićević, a na pitanje da li se uvek slaže sa Karleušinim brutalnim izjavama, Dejan je zaključio:

- Kada je reč o njenim izjavama vezanim za šou-biznis, da, slažem se. Kako da ti kažem, toliko toga nas veže. Ona je ogroman deo moje karijere i moje vizuelne prezentacije. Na tome sam joj beskrajno zahvalan, jer ako je neko doktor za šou-biznis, to je ona - zaključio je Dejan Milićević za domaće medije.