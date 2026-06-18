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Nikola Rokvić bio je glavna atrakcija u bašti čuvenog restorana „Dva jelena“ u srcu Skadarlije, gde je usred dana zapevao i napravio atmosferu za pamćenje.

U elegantnom odelu, sa šeširom u ruci i prepoznatljivim šmekerskim stavom, pevač je izveo najveće hitove i oduševio sve prisutne.

Pogledajte u videu ispod kako je to izgledalo:

00:28 Nikola Rokvić zapevao u Skadarliji Izvor: Kurir

Čim su se začuli prvi stihovi, gosti i prolaznici zastajali su ispred bašte poznatog i omiljenog restorana i vadili telefone kako bi zabeležili trenutak.

Uz osmeh na licu i pravi boemski duh, Rokvić je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najvećih džentlmena na domaćoj estradi.

1/17 Vidi galeriju Nikola Rokvić peške stigao iz Beograda u Eginu Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

Aplauzi nisu izostali, a mnogi su komentarisali da ih je prizor iz Skadarlije vratio u neka lepša, stara vremena.

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