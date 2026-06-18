Napravio je atmosferu za pamćenje
svaka čast!
NIKOLA ROKVIĆ SA ŠEŠIROM U RUCI IZNENADIO PROLAZNIKE: Usred dana zapevao na Skadarliji, Beograđani se raspametili (VIDEO)
Slušaj vest
Nikola Rokvić bio je glavna atrakcija u bašti čuvenog restorana „Dva jelena“ u srcu Skadarlije, gde je usred dana zapevao i napravio atmosferu za pamćenje.
U elegantnom odelu, sa šeširom u ruci i prepoznatljivim šmekerskim stavom, pevač je izveo najveće hitove i oduševio sve prisutne.
Pogledajte u videu ispod kako je to izgledalo:
Čim su se začuli prvi stihovi, gosti i prolaznici zastajali su ispred bašte poznatog i omiljenog restorana i vadili telefone kako bi zabeležili trenutak.
Uz osmeh na licu i pravi boemski duh, Rokvić je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najvećih džentlmena na domaćoj estradi.
Nikola Rokvić peške stigao iz Beograda u Eginu Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija
Vidi galeriju
Aplauzi nisu izostali, a mnogi su komentarisali da ih je prizor iz Skadarlije vratio u neka lepša, stara vremena.
BONUS video:
Reaguj
Komentariši