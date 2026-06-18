VILA POZNATOG PARA U ZEMUNU VREDI MILIONE Fatalna plavuša izdržavala muža na početku karijere, živeo u njenom stanu, a onda napravili BAJKU OD ŽIVOTA (FOTO)
U srpskoj prestonici, u Zemunu nalazi se luksuzna vila poznatog para Snežane i Milana Borjana, a kako domaći mediji prenose, ova nekretnina vredi milione.
Snežana je ovog puta sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila kako se provodi u svojoj oazi mira. Tom prilikom, ona je objavila kadrove na kojima se vidi njen preplanuli ten dok uživa na ležaljci pored bazena.
Unutrašnjost ove vile odiše luksuzom, a veliki dnevni boravak ukrašen je modernim nameštajem. Na visokim plafonima nalaze se upečatljivi lusteri, kao i police na kojima su brojni sportski trofeji.
Suv luksuz
Prostrana kuhinja, takođe, posebno privlači pažnju, a krase je drveni elementi i veliko ostrvo. Njihova skupocena nekretnina deluje kao dobar spoj komfora i mira porodičnog doma u kom ovaj par uživa sa svojim naslednikom.
Pogledajte u galeriji kako izgleda njihov dom:
Mnogi komentarišu da Snežanin i Milanov dom podseća na prave holivudske vile, a bazen koji okružuje negovan travnjak, daje poseban osećaj luksuza.
"Kada smo počeli da se zabavljamo, izdržavala sam ga"
Njihova ljubavna priča je otpočela 2015. godine, a Milan nije zarađivao kao danas, pa je tako Snežana otkrila da je ona bila ta koja ih je izdržavala na početku.
- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana svojevremeno na "Hype" televiziji.
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