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Pevačicu Olju Bajrami je publika bliže upoznala tokom njenog učešća u rijalitiju "Zadruga" 2018. godine, međutim, ona danas živi dalje od medija i javnog života.

Ona se više ne eksponira kao što je to radila ranije, no, i dalje povremeno ima nastupe, a svojoj publici se neretko obraća preko društvenih mreža.

Olja je jednom prilikom otvorila dušu i počela svoju ispovest o teškim momentima svog odrastanja, a tom prilikom, osvrnula se i na razvod roditelja koji je ostavio trag, ali i na poslove kojima se bavila.

1/12 Vidi galeriju Olja Bajrami Foto: Printscreen

- Da, na televiziji sam radila... Kako da ne, baš sam ja vodila emisiju s Macom i Piletom. Ne, ne ja i još ostale devojke radile smo kao plejboj zečice za dnevnicu. Vozile smo rošule i bile smo plejboj zečice na rošulama. Krenula sam na fakultet i radila sam tri posla i kao konobarica. Radila sam za Macu s ostalim devojkama, sve su to bile misice, a ja kao crno pače - rekla je ona, a potom za Alo objasnila kako je do toga došlo.

- Pa prijavila sam se. Nije se puno devojka prijavilo, pa su uzeli mene - rekla je Olja tada.

"Znala sam da je preljuba u pitanju..."

O razvodu roditelja kaže da sada razume i jedno i drugo, a ovom prilikom, osvrnula se na sećanja i emocije koje je vežu za taj period.

- Znala sam da je preljuba u pitanju, nisam to razumela tada, mama nas nije opterećivala time. Ona je divna žena koja je školovana i ceo život je posvetila nama, samo je gledala da nas dve izrastemo u dobre ljude. A bogami volim i svog tatu, sada su i oni u dobrim odnosima. Kao odrasla devojka razumem i jedno i drugo. Sa ocem sam pričala o tome i shvatio me je, od tada ga neizmerno volim i pazim. Volim kada smo svi zajedno za stolom. Moram ti reći da od kada mi se otac vratio u život ja se osećam sigurnije, znam da je on iza mene, imam mušku figuru i tek sam sada shvatila koliko za neke moje buduće planove znači da imam oba roditelja - ispričala je pevačica svojevremeno za Novu, pa nastavila.

1/11 Vidi galeriju Olja Bajrami Foto: Printscreen

- Tada se desio taj razvod roditelja koji je bio jako kompleksan, u smislu podele imovine, podele ovoga, podele onoga. Malo smo mi tu kao deca osetili, mama se trudila da nas obezbedi, ali ja sam već tada videla da nešto moram da radim. Moj rođak drži diskoteku neku, pa sam ja cepala karte na ulazi. Kad sam upisala FPN u Sarajevu radila sam kao konobarica u jednom lokalu, tu su bili divni ljudi, preko dana radim, uveče učim - objasnila je.

Morala da se snalazi da bi platila kiriju i hranu

Nakon porodične situacije koja ju je zadesila, uključujući u to i razvod roditelja, pevačica je morala rano da počne da se snalazi sa novac, kako bi uspela da plati troškove kirije i hrane. Upravo zbog toga, radila je više poslova, kako je i sama navela.

1/4 Vidi galeriju Olja Bajrami Foto: Arpino Sachi, Printscreen

- Ja se toga slabo sećam, to je sve išlo brzo. Maca je tada bio oženjen jednom šminkerkom na toj televiziji koja je bila odvratna. Rekla mi je da imam najružnije oči koje je ikada videla, bila je vidno isfrustrirana i negativna, zlobna. Bila je jedna agencija za manekenke, pa sam tu vodila program. Ja sam tako radila više poslova da bih mogla da platim kiriju, hranu i tako dalje. Otišla sam u Mostar na jednu reviju, vodila sam program i bio je neki bend u tom lokalu, bila je proba, oni su pevali, manekenke su hodale i ja sam uzela mikrofon - prisetila se tada Olja.

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